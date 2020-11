Aryna Sabalenka è l’ultima campionessa del 2020 nel circuito WTA. La tennista bielorussa ha conquistato la vittoria nel torneo Linz, superando in finale la belga Elise Mertens in due set con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Si tratta del nono titolo della carriera per la nuova numero dieci del mondo, che aveva già vinto qualche settimana fa ad Ostrava. Una finale sicuramente particolare, visto che si sono affrontate due amiche e compagne e di doppio. Infatti Sabalenka e Mertens fanno coppia ormai da due anni ed insieme hanno vinto anche lo US Open 2019, oltre che il torneo di Ostrava già citato prima. La belga deve rimandare il sesto titolo della carriera, perdendo la seconda finale dell’anno dopo quella raggiunta a Praga (ko con Simona Halep).