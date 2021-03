Buon esordio di Camila Giorgi nel WTA di Lione. La marchigiana ha sconfitto in due set la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 102 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Primo turno agevole per la numero 81 del ranking, nonostante un rendimento al servizio molto altalenante: 9 doppi falli e 5 ace, solo il 50% di prime di servizio e il 43% dei punti vinti con la seconda.