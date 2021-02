Anzi, Barty non è dovuta nemmeno scendere in campo: la tanto attesa sfida contro Serena Williams non si è disputata, con l’americana che dopo aver vinto al super tie-break con la connazionale Danielle Collins ha dato forfait per un problema alla spalla, dando così campo libero alla numero 1 al mondo che si è potuta riposare in vista dell’ultimo atto. Muguruza è invece dovuta scendere in campo, ma ha fatto di tutto per far sì che il suo match durasse il meno possibile. La spagnola ha spazzato via Marketa Vondrusova, dominando la partita in lungo e in largo, il 6-1 6-0 finale in 55 minuti è emblematico.