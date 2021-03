Era attesa dopo la pausa post trionfo agli Australian Open e la risposta arriva in una partita non facile.conquista il terzo turno di Miami piegando Ajla Tomljanović 7-6(3) 6-4. Si tratta del 22esimo successo consecutivo per la giapponese regina del cemento (quattro Slam in bacheca): l'avvio non è semplice con break e contro-break ma lo strappo arriva nel primo parziale, in cui la fidanzata di Matteo Berrettini si fa rimontare da un vantaggio di 5-3. Sotto 4-3 nel secondo, Osaka trova un nuovo ribaltone e la vittoria. Non tradiscono nemmeno, avanti rispettivamente ai danni di Wang Xinyu e Zheng. Due successi agevoli come quelli di Pegula, Mertens e Rybakina. Teste di serie in linea con le statistiche del periodo. Dall'Australia, Muguruza ( campionessa a Dubai ) ha un bilancio di vittorie di 17-3 (85%), Mertens di 12-2 (86%) e Pegula di 16-4 (84%).