Dei 79 giocatori che si erano guadagnati il diritto di entrare direttamente nel main draw di Miami,, dal numero 1 Djokovic al numero 74 Moutet. Una situazione chiaramente singolare, dettata un po’ dalle restrizioni e un po’ dalle problematiche connesse al viaggio, con la prospettiva di restare in Europa dove a breve comincerà la stagione su terra battuta. Non parteciperanno nemmeno Federer e Nadal , con appena 5 Top 10 presenti su 10. Una "morìa" che si era verificata agli Internazionali d'Italia 2020 ma non certo abituale.