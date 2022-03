Si sono completati i match del primo turno del WTA 1000 di Miami. Esordio con vittoria per Naomi Osaka, che ha superato in due set l’australiana Astra Sharma con il punteggio di 6-3 6-4. Adesso la giapponese, scivolata al numero 77 della classifica mondiale, affronterà la tedesca Angelique Kerber, tredicesima testa di serie del torneo.

Una buona giornata per le tenniste di casa. Sono arrivate le vittorie infatti di Madison Brengle, Alison Riske, Lauren Davis e soprattutto Sloane Stephens. Quest’ultima ha battuto abbastanza agevolmente l’ungherese Panna Udvardy, numero 83 del mondo, in due set per 6-4 6-3.

Buona la prima anche per la rumena Irina Camelia Begu, che ha sofferto e rimontato contro la tennista di casa Hailey Baptiste, che ha vinto il primo set al tie-break, per poi perdere gli altri due con un doppio 6-1. Si è dovuta ritirare la danese Clara Tauson nel terzo game del terzo set contro la cinese Zhang.

E’ stato anche il giorno della prima vittoria in carriera in un WTA 1000 per Lucia Bronzetti, che ha superato in tre set l’australiana Ajla Tomljanovic, annullando anche un match point e chiudendo con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo quasi tre ore di match. Adesso per la romagnola nel secondo turno ci sarà il derby azzurro contro Camila Giorgi.

RISULTATI WTA MIAMI 2022

Begu (Rou) b. Baptiste (Usa) 6-7 6-1 6-1 Brengle (Usa) b. Eala (Phi) 6-2 6-1 Sasnovich (Blr) b. Wang (Chn) 6-4 6-4 Osaka (Jpn) b. Sharma (Aus) 6-3 6-4 Fruhvirtova (Cze) b. Kovinic (Mne) 6-0 6-4 Bronzetti (Ita) b. Tomljanovic (Aus) 4-6 7-6 6-2 Zvonareva (Rus) b. Doi (Jpn) 6-4 6-1 Kalinskaya (Rus) b. Montgomery (Usa) 4-6 6-4 7-6 Zhang (Chn) b. Tauson (Den) 6-4 4-6 2-1 ret. Muchova (Cze) b. Martincova (Cze) 7-6 7-6 Kalinina (Ukr) b. Gorgodze (Geo) 6-2 3-6 6-3 Galfi (Hun) b. Kucova (Svk) 6-0 6-0 Burel (Fra) b. Frech (Pol) 6-3 7-5 Riske (Usa) b. Teichmann (Sui) 7-6 6-3 Siniakova (Cze) b. Marino (Can) 3-6 6-2 6-1 Bouzkova (Cze) b. Siegemund (Ger) 6-1 6-2 Wang (Chn) b. Krueger (Usa) 4-6 7-5 6-2 Golubic (Sui) b. Flipkens (Bel) 6-4 4-6 6-4 Davis (Usa) b. Yuan (Chn) 6-4 6-1 Stephens (Usa) b. Udvardy (Hun) 6-4 6-3

