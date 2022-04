È l'anno di? Non ha vinto gli Australian Open, dove ha raggiunto la semifinale, ma dopo il successo al Masters 1000 di Indian Wells fa 'doppietta' e vince anche il Masters di Miami. Doppietta che, da queste parti, si chiama, messo a segno solo da altre tre giocatrici prima di lei.(1994 & 1996),(2005) e(2016). Un sogno per la 20enne polacca che, da lunedì 4 aprile, sarà in vetta al Ranking femminile dopo il ritiro dalla scena della Barty. Battuta in finale la giapponeseper 6-4; 6-0. 19 su 25 di punti vinti sulla prima, ma tanta concentrazione e talento. La polacca era conosciuta per essere molto forte sulla terra battuta, ma ha cominciato a vincere anche sul veloce...