Riprende dalla vittoria il cammino di Camila Giorgi nel circuito WTA, a Palermo, ed è un successo che fa sì che tutte e quattro le giocatrici italiane impegnate nel torneo siciliano entrino nel secondo turno. Per la marchigiana il successo contro la svedese Rebecca Peterson arriva dopo aver sofferto nel primo set (7-5 6-4), ma può trasformarsi in un buon viatico, dato che l’avversaria sarà la slovena Kaja Juvan, che ha sconfitto, e a sorpresa, la finalista del Roland Garros 2019, la ceca Marketa Vondrousova, per 1-6 7-5 6-4.

L’italiana inizia al rallentatore, o meglio con un certo numero di errori, che culminano in un doppio fallo il cui significato è quello del break della svedese (1-3), da cui però Giorgi si riprende facilmente. Con l’avanzare del parziale arrivano anche i giochi lungi, con l’ottavo in cui l’azzurra, con un ace, si toglie da una buca che l’aveva vista fronteggiare due palle break, e il nono nel quale Peterson riesce in qualche modo a evitare la concessione di chance. L’ultima fase del set, però, è un monologo marchigiano: 7-5.

Da questo momento in poi, in campo rimane una sola giocatrice, che comincia a tirare vincenti su altri vincenti per quello che risulta uno dei momenti in cui le difficoltà nel fermarla ci sono per tante. La fuga sul 4-0 è veloce, ma altrettanto rapido è l’incorrere in rischi da parte di Giorgi, che dal 5-1 si fa recuperare fino al 5-4 con diversi errori, ma in qualche modo riesce a evitare problemi maggiori e a chiudere per 7-5 6-4 in poco meno di due ore.

Importante, per Giorgi, il fatto di aver saputo gestire i doppi falli (solo 7, 4 nel primo set e 3 nel secondo), anche se, al di là dei numeri (56.5% di prime in campo per l’italiana, 70% per la svedese), si tratti di un match andato sostanzialmente a sprazzi.

