An official ball from the Mutua Madrid Open professional tennis tournament together with a surgical mask

"Abbiamo dato il massimo per organizzare il torneo", ha dichiarato Feliciano López, direttore del Mutua Madrid Open.

Si attendeva solo l'ufficialità che è puntualmente arrivata. Come atto di responsabilità in vista dell'attuale situazione causata da covid-19, e dopo aver valutato a fondo le circostanze che la pandemia continua a generare, insieme alle autorità competenti, è stato deciso che il 2020 Mutua Madrid Open non avrà luogo anno che era stato precedentemente spostato al 12-20 settembre.

Inizialmente programmato per svolgersi dal 1 al 10 maggio, durante la tradizionale altalena di argilla primaverile europea, gli organizzatori del Mutua Madrid Open hanno lavorato con ATP e WTA alla ricerca di una nuova data sul calendario ristrutturato, che hanno trovato durante la terza settimana di Settembre.

Durante questo periodo, il Mutua Madrid Open ha creato vari protocolli per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nel torneo, ricevendo l'approvazione delle organizzazioni sanitarie nazionali per le misure stabilite per prevenire e minimizzare i rischi di contagio nella bolla del torneo (Caja Mágica e hotel), un pilastro fondamentale per organizzare un torneo durante questi periodi.

Seguendo la forte raccomandazione delle autorità sanitarie locali e avendo monitorato la situazione per mesi, gli organizzatori del Mutua Madrid Open non hanno altra scelta che annullare il torneo a causa della complessa situazione che covid-19 continua a generare sotto tutti gli aspetti.

Inoltre, e opo un picco di covid-19 casi , t a Comunità di Madrid ha annunciato pochi giorni fa una serie di nuove misure per controllare il virus ' s diffusione, tra cui una direttiva che incontri sociali devono essere ridotti a 10 persone, sia negli incontri pubblici che privati, riducendo ulteriormente la fattibilità di gestire il torneo.

"Abbiamo dato il massimo per organizzare il torneo", ha dichiarato Feliciano López, direttore del Mutua Madrid Open. “Dopo la prima cancellazione a maggio, abbiamo potuto lavorare all'appuntamento di settembre con la speranza di poter godere del tennis di prima classe nella Caja Mágica durante quest'anno, che è stato così difficile per tutti. Tuttavia, l'instabilità continua è ancora troppo grande per organizzare un torneo come questo in completa sicurezza. Ancora una volta, desideriamo ringraziare il Comune di Madrid e tutti i nostri sponsor e fornitori per essere stati al nostro fianco durante ogni passo che abbiamo fatto ”.

La prossima edizione del Mutua Madrid Open si svolgerà dal 30 aprile al 9 maggio 2021 nella Caja Mágica. Tutti i fan che hanno deciso di conservare i loro biglietti dopo il rinvio a maggio sono garantiti per la stessa sessione e per i posti nel 2021.

