Continuano le belle notizie per il tennis italiano al WTA di Palermo. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto, è arrivata anche quella di Sara Errani al termine di una pazzesca battaglia di tre ore contro la rumena Sorana Cirstea. L’attuale numero 167 del mondo si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5 1-6 6-4, ottenendo un successo sicuramente molto importante per il morale di una giocatrice che sta cercando di ritornare nuovamente a un livello di classifica che le compete.

Un match contraddistinto, come spesso capita con Errani in campo, dai tanti break. Ce ne sono tre consecutivi ad inizio primo set, con Sarita che riesce a scappare fino al 4-1. L’azzurra riesce ad incidere molto bene con il dritto, mentre Cirstea fatica a trovare ritmo. La rumena, però, sfrutta le incertezze nei turni di servizio dell’azzurra e riesce a rimontare fino al 5-5. Nell’undicesimo game, però, Errani si procura altre due palle break e strappa nuovamente la battuta all’avversaria, chiudendo poi il set per 7-5.

Errani parte fortissimo ad inizio secondo, ottenendo il break in apertura. Da quel momento, però, comincia un monologo della rumena. Cirstea vince i successivi sei game, complici anche qualche problema fisico per la giocatrice italiana. Il terzo set è un’altra battaglia con la rumena che ottiene subito il break in apertura. Sarita, però, non molla e agguanta la parità nel quarto game.

Nel sesto gioco arriva un nuovo break in favore della numero 167 del mondo, ma Cirstea trova l’immediato controbreak e poi pareggia sul 4-4. Sale la tensione del match, ma nel decimo game Errani è eccezionale a recuperare dal 40-0 sul servizio dell’avversaria, chiudendo al primo match point sul 6-4. Nel prossimo turno la bolognese affronterà la vincente del match tra la greca Maria Sakkari e la ceca Kristyna Pliskova.

