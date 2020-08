Dal nostro partner OAsport.it

Una notizia decisamente curiosa arriva dalla Svizzera. Belinda Bencic (n.8 del mondo) si è rifiutata di scendere in campo in un torneo a squadre in terra elvetica. Motivo? L’avversaria era reduce dal WTA di Palermo.

In sostanza la compagine della Bencic ha ritenuto pericoloso e insicuro disputare il match contro Leonie Kung, risultata negativa al test e quindi autorizzata dai medici a giocare. Visto quanto accaduto, Kung e il suo staff hanno deciso di abbandonare la competizione per protesta. Una storia dai contorni davvero discutibili. Appare evidente, infatti, che si sia creata una situazione piuttosto singolare, visto il caso positivo emerso nel torneo palermitano in questi ultimi giorni.

