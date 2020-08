Dal nostro partner OAsport.it

Il torneo WTA International di Palermosorride alle italiane, che piazzano quattro tenniste (su quattro) negli ottavi di singolare e due coppie (su tre) ai quarti di doppio: martedì sera Camila Giorgi ha commentato il suo successo nel match di primo turno, mentre Elisabetta Cocciaretto ha parlato dell’avversaria che l’aspetta nel secondo.

A caldo Camila Giorgi esprime così al sito ufficiale del torneo siciliano le sue emozioni dopo il successo sulla svedese Rebecca Peterson: “Mi sono allenata qualche settimana sulla terra, mi sono trovata molto bene. I primi punti sono stati un po’ difficili per il ritmo, poi ho iniziato a muovermi meglio. Il pubblico è stato fantastico“.

Elisabetta Cocciaretto invece presenta così il suo match odierno contro la croata Donna Vekic: “Con Vekic sarà una partita difficile, è una delle giocatrici più forti al mondo. Entrerò in campo per dare il massimo, non mi tiro indietro. Dovrò giocarmi tutti i punti, dovrò gestire meglio i momenti importanti. L’esperienza con Kerber agli Australian Open mi servirà tantissimo: devo entrare in campo pensando al mio gioco e non all’avversaria“.

