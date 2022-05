Dopo Martina Trevisan, anche Lucia Bronzetti conquista i quarti di finale nel torneo WTA di Rabat. Sulla terra rossa marocchina la romagnola ha superato nettamente in due set la francese Clara Burel, numero 95 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Davvero una bella prestazione da parte dell’azzurra, che ha chiuso anche con cinque ace e vinto il 61% dei punti con la prima di servizio. Burel ha sofferto molto, invece, al servizio, commettendo quattro doppi falli, con percentuali basse di punti vinti sia con la prima (40%) sia con la seconda (38%). Sulla terra rossa marocchina la romagnola ha superato nettamente in due set la francese Clara Burel, numero 95 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Davvero una bella prestazione da parte dell’azzurra, che ha chiuso anche con cinque ace e vinto il 61% dei punti con la prima di servizio. Burel ha sofferto molto, invece, al servizio, commettendo quattro doppi falli, con percentuali basse di punti vinti sia con la prima (40%) sia con la seconda (38%).

La cronaca del match

Bronzetti apre male il suo match, subendo il break in apertura. La romagnola, però, reagisce subito e trova il controbreak. La numero 83 del mondo domina nella prima frazione, strappando per altre due volte la battuta all’avversaria, allungando sul 5-1. Burel ha una minima reazione nel sesto gioco, recuperando uno dei break a zero, ma Bronzetti non si fa sorprendere e chiude sul 6-3.

Il monologo dell’azzurra prosegue anche nel secondo set. Bronzetti scappa via sul 4-0 con doppio break di vantaggio, ottenuti nel primo e terzo game. Burel prova a rientrare in partita, portandosi sul 4-2, ma nel settimo gioco arriva un nuovo break di Bronzetti, che poi chiude i conti sul 6-2.

Nei quarti di finale Bronzetti affronterà la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, testa di serie numero tre, che ha superato in rimonta in tre set la francese Kristina Mladenovic.

Favola Bronzetti! Vittoria all'esordio Slam: gli highlights

