A Roma , per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia di tennis 2020 , oggi, sabato 19 settembre , sono stati disputati i quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile , mentre nella giornata di domenica si disputeranno i due incontri valevoli per le semifinali del torneo capitolino.

Nella parte alta del tabellone, la bielorussa Victoria Azarenka si fa rimontare e sconfiggere dall’ iberica Garbiñe Muguruza Blanco , la quale si impone per 3-6 6-3 6-4 e se la vedrà nel penultimo atto con la testa di serie numero uno, Simona Halep , che approfitta del ritiro della kazaka Yulia Putintseva , arrivato con la romena comunque già avanti per 6-2 2-0 .

Nella parte bassa del tabellone, esce invece l’ucraina Elina Svitolina, superata dalla boema Marketa Vondrousova, che si impone con lo score senza appello di 6-3 6-0 e sfiderà in semifinale, in un derby, la connazionale, numero due del seeding, Karolina Pliskova, che elimina la belga Elise Mertens per 6-3 3-6 6-0.