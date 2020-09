Il tabellone femminile romano ha già una finalista: si tratta di Simona Halep che sul Centrale del Foro Italico (finalmente con pubblico) batte una generosa Garbine Muguruza 6-3 4-6 6-4 alla fine di una battaglia di 2 ore e 17 minuti. La rumena n° 2 del mondo (alla sua tredicesima vittoria consecutiva dal post lockdown) attende la vincente della sfida tra la campionessa in carica Karolina Pliskova e l'outsider Marketa Vondrousova , ma intanto si gode la sua terza finale capitolina in carriera, dopo quelle del 2017 e del 2018, entrambe perse contro Elina Svitolina (quest'anno eliminata proprio dalla Vondrousova).

"Grazie a dio domani in finale non ci sarà Elina. Il nome della mia avversaria non farà una grande differenza: sono entrambe giocatrici molto forti e in ogni caso mi aspetto un match equilibrato. Rispetto alle due finali perse sono una giocatrice più matura e spero che questo possa fare la differenza. Sono pronta".

Intanto l'altra grande notizia del match è il ritorno degli applausi in tribuna. Sono poco meno di un migliaio gli spettatori che hanno fatto ingresso oggi nell'impianto romano in occasione delle semifinali. Circa 250 sono bambini, per la gran parte si tratta di famiglie e persone provenienti dal Lazio e dalle Regioni limitrofe, quelli che hanno avuto la possibilità di prenotare e presenziare all'evento visto il breve preavviso con cui è stato dato l'ok alla riapertura. Il primo scaglione, che assisterà alle sessioni pomeridiane, ha fatto il suo ingresso in modo fluido e ordinato, senza particolari criticità. Gli organizzatori hanno delimitato fin da ieri delle transenne con un percorso prestabilito, con rilevatori termici, obbligo di mascherina e distanziamento. Anche sulle tribune del Centrale, dove si giocheranno tutte le restanti partite, gli spettatori sono a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. In occasione delle finali di domani, invece, il presidente della Fit ha invitato Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le due baby tenniste protagoniste del famoso palleggio di aprile dai terrazzi delle loro case durante il lockdown.