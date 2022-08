Nel primo turno del torneo WTA 500 San José 2022 di tennis, nel corso del Mubadala Silicon Valley Classic, sul cemento outdoor californiano, Camila Giorgi cede in tre set alla numero 9 del seeding, la russa Veronika Kudermetova, che si impone per 7-6 (2) 4-6 7-5 in due ore e 57 minuti di gioco. Per lei agli ottavi la vincente di Haddad Maia-Liu.

Nel primo set l’inizio per Giorgi è da incubo: servizio ceduto a quindici nel primo gioco, Kudermetova invece tiene la battuta a zero ed è subito 0-2. L’italiana resta aggrappata alla partita e trova l’aggancio sul 4-4, ma la russa poi domina il tie break scappando sul 4-0 e chiudendo così sul 7-2 dopo 63 minuti.

La seconda partita si apre con Giorgi che trova subito lo strappo. L’azzurra difende il margine acquisito, poi tra sesto e nono gioco si assiste ad una serie di quattro break che spediscono l’italiana a servire per il set sul 5-4. Giorgi non trema e conquista il parziale sul 6-4 in 47 minuti.

La frazione decisiva vede la russa partire a tutta e volare sul 3-0 non pesante. Giorgi annulla prima tre palle break consecutive per il 4-0, poi sul 2-5 cancella un match point. Nel nono game però la russa cede il servizio e Giorgi rientra sul 5-5. Kudermetova resetta tutto, nel dodicesimo gioco trova lo strappo decisivo e va a vincere sul 7-5 in 67 minuti.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con Kudermetova che vince 108 punti contro i 104 dell’avversaria, strappando il servizio all’italiana per cinque volte, con un totale di 5/11 nel dato delle palle break, mentre la russa concede sette break point in favore di Giorgi, che ne sfrutta cinque.

