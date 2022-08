Ha ritrovato i campi che le hanno regalato il torneo più importante fin qui della sua carriera e insieme a quelli, Camila Giorgi, ha ritrovato anche buone sensazioni tennistiche. Dopo la bellissima vittoria al primo turno contro la campionessa dell’ultimo US Open Emma Raducanu, Camila Giorgi prosegue la sua corsa e accede agli ottavi di finale grazie al successo per 6-3 7-5 anche su Elise Mertens.

Una Giorgi molto convincente, soprattutto nella prima frazione, dove con il solito tennis molto aggressivo ha trovato grandi percentuali e costretto una già ‘difensivista’ Mertens a un lavoro di ‘tergicristallo’ che non ha pagato. Netto il 6-3 a favore della Giorgi, che avrebbe potuto chiudere il parziale anche con un punteggio più ampio. Nel secondo set però la Mertens ha alzato l’attenzione, si è avvicinata un po’ al campo e ha proposto una versione più efficace di se stessa. Al tempo stesso Camila, avanti di un break, si è fatta riprendere. Ne è venuto fuori così un finale di match molto delicato, dove la stessa Mertens è stata in più occasioni a 2 punti dal portare il match al terzo. La Giorgi però si è salvata e con il break nell’undicesimo game ha poi chiuso la pratica, regalandosi – da campionessa in carica costretta su un campo laterale (non molto “carini” gli organizzatori se vogliamo dirla tutta...) – il passaggio agli ottavi di finale.

Ad

WTA, Toronto Giorgi incanta contro Raducanu: rivivi l'esordio a Toronto in 5' 11 ORE FA

Lì la Giorgi sfiderà la vincente tra Pegula e Muhammad. Dovesse essere la Pegula, sarebbe un remake agli ottavi proprio della finale di questo torneo lo scorso anno.

Giorgi: "Felice del mio livello, su terra è stata una sorpresa"

WTA, San Jose Camila Giorgi out all'esordio contro la russa Veronika Kudermetova 03/08/2022 A 06:31