Nel primo turno del torneo WTA 1000 Toronto 2022 di tennis, nel corso del National Bank Open presented by Rogers, sul cemento outdoor canadese, Camila Giorgi piega in due set la numero 9 del seeding, la britannica Emma Raducanu, imponendosi per 7-6 (0) 6-2 in un’ora e 49 minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno la belga Elise Mertens.

Nel primo set Giorgi è costretta ad inseguire, ma per tre volte nei primi otto giochi riesce ad ottenere sempre il controbreak subito dopo aver ceduto il servizio. L’italiana manca un set point in risposta nel dodicesimo gioco, poi però domina il tie break chiudendo così sul 7-0 dopo 71 minuti.

La seconda partita si apre con uno scambio di break tra secondo e terzo gioco, ma Giorgi questa volta dopo aver completato l’inseguimento dilaga: strappo a zero sia nel quinto che nel settimo gioco, sedici punti consecutivi vinti e chiusura al terzo match point sul 6-2 in 38 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio di Giorgi, che vince 82 punti contro i 60 dell’avversaria, strappando il servizio alla britannica per sei volte, con un totale di 6/13 nel dato delle palle break, mentre l’italiana concede sette break point in favore di Raducanu, che ne sfrutta quattro.

Giorgi: "Felice del mio livello, su terra è stata una sorpresa"

