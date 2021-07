Paolo Monna non riesce a pungere alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo il concorso di carabina 10m ad aria compressa al femminile, che ha visto trionfare la cinese Yang Qian, all’Asaka Shooting Centre è andata in scena la prova di qualificazione della pistola 10m ad aria compressa maschile, che ha messo in palio otto posti per la finale delle ore 08:30 italiane.

L’azzurro, come detto in apertura, è stato poco incisivo. Due serie da 92/100 lo hanno bloccato nella parte bassa della graduatoria e, nonostante una discreta risalita (97-97-95-97) nella seconda parte di gara, il risultato finale ha dato come responso un 26esimo posto, a quota 570/600.

A giocarsi le medaglie invece ci andranno: il favorito indiano Saurabh Chaudhary (586/600), il temibilissimo cinese Bowen Zhang (586/600), la leggenda tedesca Christian Reitz (584/600), che a questo punto, vista anche la sua abilità nel concorso dai 25m potrebbe ambire a una clamorosa doppietta, il rampante ucraino Pavlo Korostylov (581/600), l’iraniano “sornione” Javad Foroughi (580/600), l’inaspettato coreano Mose Kim (579/600) che ha idealmente preso il posto di Jongoh Jin, il quale guarderà la finale olimpica da spettatore per la prima volta dopo quattro edizioni vissute da protagonista, l’altro cinese in concorso Wei Pang (578/600) e infine il veterano serbo Damir Mikec (578/600), capace di spuntarla sul pakistano Gulfam Joseph per via delle sue 21 mouches, 13 invece quelle dell’asiatico.

