Il triathlon maschile dà prova, come sempre, di essere una delle gare più dure del programma olimpico, e non è sufficiente, per mitigare la fatica, anticipare la partenza alle 6:30. Al traguardo sono tutti distrutti. Vince la gara il norvegese Kristian Blummenfelt, uno delle vittime di questa fatica, che al traguardo, dopo essere stato male, viene portato via con la sedia a rotelle. Al secondo posto il britannico Yee, terzo il neozelandese Wilde.

Si inizia con una partenza falsa, quindi la frazione a nuoto inizia con l'unico brivido vero di giornata, vista l'alta temperatura. Si riparte e nella prima parte, nelle acque della baia, si distngue il francese Luis Vincent, davanti a Dmitry Polyanskiy e a Jonas Schonburg.

Tokyo 2020 Il triathlon a Tokyo 2020: qualificati e calendario 09/03/2021 A 15:16

Pronti, partenza, via! "Tutto fermo, è stata una partenza ignorante"

Sono più o meno tutti lì i più forti, però, quindi è la frazione in bicicletta che fa un po' di selezione e cominciano a staccarsi diversi nomi, mentre si ricompone il gruppo di testa e Kristian Blummenfelt comincia una bellissima rimonta che dal 27° tempo a nuoto lo porta al 6° sui pedali. Nel frattempo si ritira per un problema meccanico l'austriaco Alois Knabl.

E' la frazione di corsa, però, come sempre a decretare il verdetto e se dopo i primi due giri c'è un gruppetto compatto di più atleti in testa, ai 7.5 km ci sono in testa Alex Yee, Jonathan Brownlee, Hayden Wilde e Kristian Blummenfelt. Bronwlee a un certo punto si stacca e rimangono in tre e a metà dell'ultimo giro il norvegese, seppur con una certa dose di fatica, è autore di uno strapppo bruciante che lascia lì l'altro britannico e il neozelandese e gli consente di entrare con grandissimo margine nella zona del traguardo.

Vince dunque Blummenfelt, che collassa dopo aver tagliato lo striscione, poi Yee e a seguire Wilde, e dietro il vuoto. Mentre Wilde aiuta Blummenfelt ad alzarsi da terra e a essere posizionato, come dicevamo all'inizio, su una sedia a rotelle, arrivano pian piano gli altri (compreso Morgan Pearson, penalizzato di 15 secondi per aver depositato il proprio materiale al di fuori della scatola di rito). Al traguardo quindi ci sono anche i due azzurri Gianluca Pozzatti (37°) e Delian Stateff (39°).

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 LIVE! Blummenfelt vince il triathlon maschile, Italia lontana 2 ORE FA