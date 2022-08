Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin Di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani. Il gruppo azzurro migliora quindi Iniziano gli Europei a Roma anche per le squadre di tuffi , e quella italiana inizia benissimo: si parte con il team event e subito ci portiamo a casa un oro grazie a. Il gruppo azzurro migliora quindi l'argento conquistato lo scorso anno

Gli azzurri sbaragliano la concorrenza di Ucraina e Gran Bretagna e chiudono con il punteggio di 402.55, più di tre punti di margine sugli ucraini (399.05) e quasi 18 sui britannici (384.70).

Fino alla terza rotazione, le squadre in lizza per le medaglie erano quellle che hanno composto il podio, con gli azzurri che oscillavano tra la seconda e la terza posizione, più la Spagna; gli iberici, però, si sono chiamati fuori dai giochi nella quarta rotazione con il clamoroso errore dalla piattaforma di Antolino Pachecho, un tuffo da soli 40 punti.

Bene per gli azzurri invece tutte le rotazioni, sempre al di sopra del 6, con un particolare acuto per Sarah Jodoin di Maria al quarto tuffo che le vale anche degli 8, e poi il quinto tuffo di Andreas Sargent Larsen per il balzo in testa definitivo.

