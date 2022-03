31 marzo, cambiano alcune normative per quanto riguarda le misure anti covid da adottare. Cosa che vale anche per lo sport e, infatti, il Dipartimento per lo Sport ha appena pubblicato le famose 'FAQ' che chiariscono le indicazioni ricevute dal Decreto pubblicato a fine mese in Gazzetta Ufficiale. Le misure, che entrano in vigore dal 1° aprile, toccano la Con la fine dello Stato d'emergenza al, cambiano alcune normative per quanto riguarda le misure anti covid da adottare. Cosa che vale anche per lo sport e, infatti, il Dipartimento per lo Sport ha appena pubblicatoche chiariscono le indicazioni ricevute dal Decreto pubblicato a fine mese in Gazzetta Ufficiale. Le misure, che entrano in vigore, toccano la capienza di stadi e palazzetti, l'obbligo di esibire il green pass e l'utilizzo delle mascherine.

Utilizzo green pass per chi pratica sport

Dal calcetto alle corse podistiche, si potrà praticare attività all'aperto dal 1° aprile senza l'esibizione del green pass. Anche di quello base. Sarà obbligatorio, invece, esibire il super green pass (con ciclo vaccinale completato) per l'accesso a spogliatoi e docce. Tale obbligo non riguarda i minori di 12 anni, gli accompagnatori di persone non autosufficienti e le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ben diverso il discorso per gli sport al chiuso. Per andare in piscina, palestra e, anche praticare sport di squadra e di contatto, servirà invece il green pass rafforzato.

Per quanto riguarda l'accesso agli impianti sciistici è consentito l'ingresso, ma solo con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per funivie, cabinovie e seggiovie.

Capienza e ingresso stadi

Dal 1° aprile si potrà acquistare un biglietto per l'ingresso allo stadio avendo solo il green pass base. (Gli Under 12 sono esenti). Quindi basterà un tampone per seguire in presenza una gara di uno sport all'aperto, pur con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Per le gare al chiuso, invece, quindi nei palazzetti, sarà concesso l'ingresso solo e soltanto con il green pass rafforzato (anche qui c'è l'obbligo della FFP2).

Sia gli stadi che i palazzetti torneranno ad avere una capienza del 100% aperta al pubblico. A tutti i lavoratori di un impianto sportivo, compresi i volontari, sarà sempre richiesto il green pass rafforzato.

