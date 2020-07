Torino si candida ad ospitare l'edizione 2025 delle Universiadi Invernali; l'ha confermato in una nota il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, dopo che Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli studi, Politecnico e Centro universitario sportivo di Torino avevano presentato una lettera progettuale. Il capoluogo piemontese aveva già ospitato un'edizione invernale nel 2007.

Il progetto era in cantiere da tempo, e l’ottimismo era nell’aria: per le Universiadi Invernali 2025, Torino fa sul serio. Negli scorsi giorni la Regione Piemonte aveva formalizzato la sua candidatura per ospitare la celebre manifestazione sportiva che aggrega atenei da tutti gli angoli del mondo. L'assegnazione è prevista entro l'anno, mentre per fine luglio sarà presentato il budget preventivo. La candidatura è stata confermata oggi in una nota scritta dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora:

Confermo la ferma volontà mia e del governo di andare avanti nella direzione tracciata, sostenendo e promuovendo con impegno la candidatura di Torino.

Il 2025 potrebbe rivelarsi un anno cruciale per la città di Torino e l’intera regione del Piemonte, che è sempre stata centro e origine storica dei Giochi Universitari. Tanti progetti in via di sviluppo, come sottolinea la nota di Spadafora: "Ho accolto con molto piacere la lettera che mi ha informato della costituzione, a Torino, della cabina di regia formata da Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli studi, Politecnico e Centro universitario sportivo di Torino per predisporre il progetto "Torino 2025" e candidarsi ad ospitare l'Universiade, la Para Universiade e gli Special Olympics".

L’Universiade sarebbe un nuovo punto di partenza non solo per Torino, ma per un’Italia intera che deve ancora fare i conti con le conseguenze della pandemia di Coronavirus: “Si tratta di un progetto che seguo da tempo e che, già dalle premesse, conferma la possibilità di valorizzare la vocazione universitaria e sportiva del nostro Paese, di Torino e del Piemonte, oltre che rappresentare un tassello importante per lo sviluppo e la ripresa del Paese in un momento particolarmente delicato".

Le Universiadi sono da sempre un polo non solo sportivo, ma un crocevia di culture, etnie e saperi diversi. E Torino vuole approfittare di una tale opportunità per crescere: "Ritengo di particolare valore non solo l'aspetto sportivo, che si prospetta significativo sia per i numeri sia per la rilevanza delle gare e degli atleti coinvolti. Ma anche i messaggi legati all'inclusione e alla volontà di lasciare alla città una bella eredità durevole: un villaggio atleti che diventerà residenza per gli studenti universitari. Valuterò presto con i miei uffici, i programmi e il budget preventivo che la cabina di regia sta predisponendo, e confermo la ferma volontà mia e del Governo di andare avanti nella direzione tracciata, sostenendo e promuovendo con impegno la candidatura di Torino".

