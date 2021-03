Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand continuano ad andare a braccetto nel corso della 36ma edizione dell’America’s Cup. Ad Auclkand sfidanti e detentori sono in perfetta parità dopo le prime sei regate: 3-3. Dopo essere passata in vantaggio per 3-2, la compagine italiana ha compromesso la gara successiva sin dalla partenza. La barca, a causa di un salto di vento, si è appoggiata sul mare, facendo poi fatica a risollevarsi in volo sui foil. Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa, ha commentato l’accaduto in conferenza stampa: "In partenza le decisioni sono difficili. A volte ti trovi in anticipo sulla linea, a volte in ritardo. Se il vento cresce o si abbassa di mezzo nodo, poi sulla linea di partenza le differenze sono di 20 secondi. È molto difficile".

"La Prada Cup è stata un ottimo allenamento"

Il siciliano non si arrende: "Di sicuro gareggiare nella Prada Cup è stato un grande aiuto per noi. Durante i round robin non avevamo navigato molto bene, poi siamo migliorati piano piano. È stato un ottimo allenamento. Adesso stiamo affrontando i migliori con la possibilità di vincere. Per noi è molto sorprendente e continueremo a combattere". Luna Rossa ha sprecato un’occasione per portarsi sul 4-2? "Penso che entrambi i team pensino di aver potuto avere più punti in questo momento. Ma al tempo stesso sappiamo quanto sia difficile".

Bruni si è poi soffermato sulla totale assenza di sorpassi, almeno per ora: "I sorpassi sono difficili perché dipendono dal tipo di percorso e dalla direzione del vento. Credo che con poco vento sia ancora più difficile per la barca che sta dietro. Penso che vedremo dei sorpassi in altri campi di regata. Entrambi i team stanno navigando bene, per questo non ci sono sorpassi. Puoi solo aspettare che il tuo avversario sbagli, ma non sta succedendo. Abbiamo tanti dati da analizzare ed i coach lo fanno per tutta la notte per riuscire a fornirci buone informazioni. Non serve che siano tante, ma di qualità".

