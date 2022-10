il prototipo di Non si tratta dello scafo che scenderà in acqua tra un paio di anni a Barcellona, ma di un’imbarcazione che permetterà a tutto il team di proseguire nello sviluppo di ricerca e della messa a punto delle vele, dei sistemi, delle linee di carena e delle derive. Sarà il modo per tornare ad allenarsi in acqua a 50 nodi, una sorta di transizione che porterà a disegnare l’AC75, ovvero l’imbarcazione che parteciperà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. A Cagliari è stato varatodi Luna Rossa , ovvero la barca che inizia il cammino che porterà alla America’s Cup 2024 , ma di un’imbarcazione che permetterà a tutto il team di proseguire nello sviluppo di ricerca e della messa a punto delle vele, dei sistemi, delle linee di carena e delle derive. Sarà il modo per tornare ad allenarsi in acqua a 50 nodi, una sorta di transizione che porterà a disegnare, ovvero l’imbarcazione che parteciperà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo.

Puntualizziamo: la barca varata oggi non è né l’AC75 che prenderà parte alla Coppa America, né un AC40 che sarà propedeutico e che avranno a disposizione anche le altre partecipanti. Questo prototipo è stato realizzato totalmente nella base di Cagliari, esclusivamente sulle intuizioni del team di Luna Rossa. Entro quattro mesi andranno già consegnate le linee d’acqua della nuova barca, bisognerà navigare il più possibile come ha chiaramente evidenziato lo skipper Max Sirena, che ha anche sottolineato un aspetto cruciale: “È una sfida italiana al 100%, con tantissime realtà del nostro territorio che ci aiuteranno“.

Confermato ovviamente il supporto di Prada, ma anche di Pirelli che ha fatto il proprio debutto durante l’ultima campagna, conclusa con la sconfitta contro Team New Zealand dopo aver fatto tremare i Kiwi. Rivedremo a bordo anche altri due grossi sponsor come Panerai e Woolmark, oltre alla grandissima novità Unipol. Miuccia Prada, moglie del patron Patrizio Bertelli, ha rotto la bottiglia come da tradizione, pronunciando le consuete parole tipiche del varo: “Io ti battezzo Luna Rossa“.

I colori dello scafo sono di enorme impatto: l’abituale rosso si mescola con bianco e nero, dipinti in strutture triangolari che creano una cromaticità estremamente caratteristica. L’albero maestro è nero, i foil sono gialli e neri come nell’ultima campagna. Patrizio Bertelli è stato chiaro: “È un camouflage modernista, li facevano nelle navi da guerra degli anni ’10-’20 per distinguerle tra loro, è una tradizione marinara. Il camouflage nasce per nascondere le linee, è fatto apposta“.

La nuova Luna Rossa è subito scesa in acqua. La nuova avventura è ufficialmente partita: tra un paio di anni si andrà a Barcellona per cercare di strappare la Vecchia Brocca a Team New Zealand. Le altre avversarie saranno la corazzata Ineos Britannia seguita da Mercedes, la rientrante Alinghi supportata da Red Bull, gli statunitensi di American Magic. Dopo innumerevoli assalti, Bertelli vuole finalmente fare centro.

