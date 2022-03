Dopo la qualificazione alla finale per il bronzo, nella categoria -72 kg, di Eleni Pjollaj , arriva un'altra buona notizia dalla lotta femminile dagli Europei 2022 di Budapest., infatti, ha conquistato la sua prima medaglia continentale a livello senior, con l'azzurra che battuto la romenanella finale per il bronzo nella categoria -76 kg. Una bella soddisfazione per la classe '98 che, nel 2021, aveva conquistato il bronzo anche ai Mondiali Under 23 e agli Europei Under 23. È la seconda medaglia per gli azzurri nella rassegna ungherese, dopo l'argento di Chamizo nei -75 kg maschile.