Italia apre il suo medagliere agli Europei 2022 in corso di svolgimento in Ungheria, in attesa delle finali per il bronzo di Conyedo e Rinaldi. Purtroppo, non è con la medaglia che speravamo visto che Frank Chamizo è stato sconfitto nella finale dei -74 kg dello stile libero, non riuscendo a mettersi al collo la quinta medaglia d'oro europea della sua carriera (il terzo in questa categoria dopo i successi nel 2019 e nel 2020). A prendersi il titolo è lo slovacco Tajmuraz Salkazanov che batte l'azzurro per 7-5 nella finalissima, il tutto dopo essere stato sotto per 5-0. Che beffa! Medaglia che porta comunque punti preziosi visto che questi Europei costituiscono poi il ranking per stabilire le teste di serie in vista dei prossimi Mondiali.

Clamoroso epilogo nella categoria dei -74 kg, con Chamizo sconfitto in finale da Salkazanov nonostante fosse andato in vantaggio per 5-0. Lo slovacco, numero 1 del tabellone e campione europeo in carica, era partito malissimo. Chamizo, infatti, mette a segno una presa da 4 punti dopo 21 secondi di gara. Si va poi sul 5-0, ma dopo due minuti c'è la reazione del campione in carica che trova una presa da due punti. Prima della pausa arriva anche il terzo punto per lo slovacco per aver spinto Chamizo fuori dalla materassina.

Dopo la pausa, invece, Chamizo non corre pericoli, ma amministra fin troppo il suo vantaggio tanto che viene punito per passività e si va sul 4-5. Lo slovacco, a questo punto, crede nella rimonta e riesce a metter ancora fuori l'azzurro dalla materassina a ridosso dei 6 minuti di gara.

Mancano 8'', Chamizo ha la priorità avendo messo a segno una tecnica da quattro punti, ma sull'ultimo assalto lo slovacco manda ancora fuori l'italiano dalla materassina. Chamizo chiede il challenge, ma tutto è stato fatto nei 6 minuti. Salkazanov Campione d'Europa.

