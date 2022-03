Dopo l'argento di Frank Chamizo nei -74 kg , purtroppo si stoppa il conto delle medaglie azzurre in questa terza giornata degli Europei 2022., infatti, è stato sconfitto nella finalina dal polacconella categoria 125 kg. Il lottatore azzurro, dopo il bronzo olimpico nei 97 kg a Tokyo, non va oltre il 5° posto a Budapest, non riuscendo a confermare il 3° posto ad Ostia agli Europei 2020.