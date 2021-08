Abraham Conyedo ha vinto 4-2 il ripescaggio della finale per il bronzo della categoria 97 kg con il canadese Jordan Steen. Per la medaglia sfiderà per il bronzo il turco Karadeniz.

a breve il servizio completo...

