Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Lotta 6a giornata | Tappeto B 11:09-15:02 Live

12:42

Amici di Eurosport un saluto, vi auguriamo una buona giornata! Restate con noi, la medaglia numero 37 è solo rimandata.

Tokyo 2020 La lotta a Tokyo 2020: formula, qualificati, calendario 01/04/2021 A 19:21

12:40

Finisce dunque l'incontro. Lo statunitense Dake è bronzo, Chamizo quarto. Per lui l'appuntamento è ulteriormente rimandato a Parigi 2024.

12:38

Dilaga Dake, 5-0. Chamizo termina questi Giochi con una delusione enorme.

12:37

Si riparte con il secondo round, altri 3'. Dake molto attento.

12:36

Sfortunato Chamizo, che nel momento dell'attacco prende due punti di penalità. 4-0 Dake.

12:34

Altro punto per Dake, 2-0. Continua a soffrire le prese alle gambe Chamizo.

12:34

Primo punto per lo statunitense, che si porta in vantaggio dopo un buon attacco.

12:33

SI PARTE!

12:32

Kylw Dake, lo statunitense, sarà l'avversario dell'italo-cubano, in questa finale storica per lo sport azzurro.

12:31

Vi ricordiamo che, in caso di bronzo, l'Italia avrebbe 37 medaglie in questi Giochi, RECORD ASSOLUTO PER LA NOSTRA NAZIONE!

12:28

Dopo la delusione con la sconfitta in semifinale patita dal lottatore bielorusso, l'azzurro prova ad inseguire una medaglia di bronzo che di certo non potrà comunque soddisfarlo al 100%, come già accaduto a Rio.

12:25

CI SIAMO! Frank Chamizo si gioca il bronzo nell'ultimo incontro della sua Olimpiade!

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Chamizo, che peccato: il bronzo finisce nelle mani di Dake UN' ORA FA