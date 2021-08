Nulla da fare per Abraham Conyedo nei quarti di finale della lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'americano Kyle Snyder si è rivelato un osso troppo duro da superare. Parliamo infatti del campione olimpico in carica della categoria -97 kg, nonché oro ai Mondiali nel 2015 e 2017. L'italo-cubano non ha sfigurato, ma il formidabile statunitense si è imposto per 6-0, accedendo in semifinale. Più dinamico ed esplosivo, un vero e proprio trattore inarrestabile, Snyder riusciva ad afferrare la gamba di Conyedo ed a portarlo fuori dalla materassina dopo 1'38'': era il punto dell'1-0. L'azzurro incassava il 2-0 a causa di una passività, poi una tecnica dell'americano portava il punteggio sul 4-0 in chiusura di prima frazione. Il copione non mutava nella ripresa, quando il caraibico non riusciva davvero mai ad impensierire il più titolato avversario, che anzi lo sorprendeva con una presa al piede sinistro valsa il definitivo 6-0. Abramah Conyedo resta in corsa per il bronzo, ma cosa dovrà accadere? Semplice: Snyder dovrà battere in semifinale il turco Suleyman Karadeniz: sulla carta partirà nettamente favorito. Qualora lo statunitense dovesse approdare in finale, allora l'italiano affronterebbe il canadese Jordan Steen nel 1° turno di ripescaggio e, in caso di vittoria, proprio Karadeniz nella finale per il 3°-4° posto.

