Sono ore d’ansia ed angoscia sul K2. Tre alpinisti - l'islandese John Snorri, il pakistano Ali Sadpara e il cileno Juan Pablo Mohr - risultano dispersi sulla montagna più alta del mondo dove erano impegnati nel tentativo di scalata in inverno. Lo ha comunicato via social un altro alpinista Chang Dawa Sherpa che si trova al campo base: “Da più di 30 ore non abbiamo loro notizie e i loro localizzatori Gps sono spenti”. Nelle prossime ore è prevista una ricognizione in elicottero da parte dell'esercito pachistano.