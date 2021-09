Gianmarco Tamberi che aveva conquistato il 1° agosto scorso un fantastico oro nel salto alto, Diamond League. E così ha fatto con il 2,34 a Zurigo: è il primo italiano di sempre a vincere il Diamante. Chiude così la stagione con il botto. Continua la fantastica estate italiana dell'atletica. Dopo i 5 ori alle Olimpiadi, si continua a vincere anche nelle altre kermesse. E che vittorie. Partiamo proprio dache aveva conquistato il 1° agosto scorso un fantastico oro nel salto alto, ex aequo con Mutaz Essa Barshim . Ci ha rimesso qualcosina a carburare, una volta ripartito dopo le Olimpiadi, fino al 2,30 al meeting di Chorzow che gli era valsa comunque una bella vittoria . Lui voleva però migliorare, voleva alzare ancor di più l'asticella e fare una gran figura alla. E così ha fatto con il: è il primo italiano di sempre a vincere il. Chiude così la stagione con il botto.

Senza errori fino a 2,30, poi è andato a 2,34

Tamberi è partito tranquillo e senza sbavature, completando le misure di 2.16, 2.20, 2.24, 2.27 e 2.30 al primo tentativo. Gli altri non avevano la stessa precisione, per quanto il parterre fosse di qualità visto i nomi degli avversari: Donald Thomas (Bahamas), Django Lovett (Canada), Andriy Protsenko (Ucraina), Ilya Ivanyuk (Russia) e Maksim Nedasekau (Bielorussia). Mancava solo l'“altro” campione olimpico Mutaz Essa Barshi. Protsenko e Ivanyuk però combattano e lo raggiungono, Nedasekau prova direttamente col 2,32. Tamberi, però, è carico e, al secondo tentativo, completa il 2,32 che gli vale la vittoria. A gara già finita, Tamberi ci prova ancora e dopo due tentativi riesce a piazzare un fantastico 2,34, a 3 centimetri dal record stagionale (quello fatto alle Olimpiadi). Basta questo e Tamberi non azzarda altre misure, la festa è già partita. Altra vittoria di peso, considerando che nessuno italiano era riuscito a vincere nell'atto conclusivo della Diamond League.

L'appuntamento adesso è al 2022, con Tamberi che avrebbe anche potuto fermarsi all'oro di Tokyo. Lui ha continuato facendo altre quattro gare, compreso questo successo in Diamond League. Ne valeva la pena. Sia perché guadagnerà 30.000 dollari per questo successo, sia perché questa vittoria dovrebbe averlo portato in testa al ranking mondiale con un numero 1 sicuramente impronosticabile alla vigilia della stagione. La World Athletics completerà a breve i suoi conteggi e ufficializzerà la classifica finale. L'anno prossimo il grande obiettivo saranno i Mondiali.

Tutti i tentativi:

2,16 al primo tentativo

2,20 al primo tentativo

2,24 al primo tentativo

2,27 al primo tentativo

2,30 al primo tentativo

2,32 nullo

2,32 al secondo tentativo

2,34 nullo

2,34 al secondo tentativo

