Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi stabilmente da ormai una settimana sulla pista del Paolo Rosi a Roma ed è parso decisamente contento nell’ultimo video pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha infatti sfoggiato un sorriso smagliante mentre si esibiva in una sgambata e ha accompagnato il filmato con la scritta "la gioia nel correre", affiancata da una emoticon sorridente.

, anche se soltanto nelle prossime ore scioglierà la riserva sulla sua partecipazione alla rassegna continentale, in programma a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. Marcell Jacobs ha dovuto fare i conti con una lesione al grande adduttore della coscia destra che gli ha impedito di prendere parte alla semifinale dei Mondiali, ma il problema sembra essere in via di guarigione e il Messia dell'atletica italiana sempre essere pronto per una nuova sfida. Il velocista lombardo, a torso nudo e con i calzoncini neri, si sta preparando per gli Europei

Lo scorso 1° agosto ha celebrato il primo anniversario della sua apoteosi a Tokyo e sui social era stato molto chiaro: "Riguardandomi indietro è stato un anno pieno di alti e bassi ma ora sto tornando più forte che mai! Non smetterò mai di sorprendervi, alla prossima". Dopo il problema al bicipite femorale sinistro, dopo i fastidi al gluteo e dopo la lesione all’adduttore, Marcell Jacobs vuole firmare una nuova magia sportiva in terra tedesca per mettere una nuova ciliegina sulla torta in una stagione caratterizzata non solo dai problemi fisici ma anche dal trionfo sui 60 metri ai Mondiali Indoor.

