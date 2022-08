Antigoni Ntrismpioti ha vinto la 20 km di marcia agli Europei 2022 di atletica leggera. La greca si è esaltata ha vinto la 20 km di marcia agli Europei 2022 di atletica leggera. La greca si è esaltata lungo le strade di Monaco , firmando una sontuosa doppietta d’oro dopo aver trionfato quattro giorni fa nella 35 km . L’ellenica ha piazzato la micidiale accelerazione risolutrice nel corso del 18mo chilometro, lasciando definitivamente sul posto la polacca Katarzyna Zdzieblo e la tedesca Saskia Feige, con le quali aveva generato un buco rilevante nei due chilometri precedenti.

La 38enne, quarta nella 35 km agli ultimi Mondiali, ha trovato la settimana più bella della sua carriera: si è scoperta ai massimi livelli internazionali nel corso dell’ultima stagione (ottava alle Olimpiadi di Tokyo 2020), dopo una carriera che non era stata così esaltante. Si apre communque un interrogativo, già emerso un mese fa ai Mondiali, quando fu sempre la peruviana Kimberly Garcia Leon a imporsi in entrambe le prove del tacco e punta: le due gare sembrano eessere così simili, soprattutto in campo femminile.

Ad

Antigoni Ntrismpioti ha concluso la propria fatica con il tempo di 1h29:03, precedendo Zdzieblo (1h29:20) e Feige (1h29:25). La nostra Valentina Trapletti ha fatto gara di testa ed è stata brava a concludere in quinta posizione (1h29:56), alle spalle dell’ucraina Lyudmila Olyanovska (1h29:46). Si tratta di una prova interessante per la 37enne che, sotto una pioggia battente, ha migliorato l’ottavo posto conquistato un mese fa ai Mondiali.

Europei di Atletica Stano: "Non stavo bene da subito: meglio qui che ai Mondiali" 2 ORE FA

Ricordiamo che Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, era assente a causa di un problema fisico. che non le ha lasciato tregua nel corso di questa annata agonistica: la pugliese avrebbe avuto tutte le carte in regola per giffanteggiare in La spagnola Maria Perez, favorita della vigilia per il titolo, ha cercato di forzare il ritmo dopo cinque chilometri, ma ha ricevuto una serie di richiami ed è poi stata squalifica.

Palmisano d'oro, ultimi metri col tricolore e la gioia al traguardo

Europei di Atletica Stano manca la tripletta: 8° nella 20 km, bene Fortunato 5° 2 ORE FA