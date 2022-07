Marcell Jacobs riuscirà a difendere questo onore e conquistare l’ambiziosissima tripla corona nei 100 metri, nonostante un percorso di avvicinamento programma di sabato 16 luglio all’Hayward Field prevede molti altri appuntamenti interessanti e diversi azzurri impegnati oltre al tanto atteso bicampione olimpico di Tokyo. Ad aprire le danze il salto triplo femminile con la superstar e attuale primatista mondiale Yulimar Rojas, che vedrà impegnata tra le altre Ottavia Cestonaro a caccia di un posto in finale. Subito dopo da non perdere Elena Vallortigara che si presenta da outsider dell’alto. Poi sarà il momento delle prime finali di giornata con il lancio del martello maschile e 10.000 metri donne, seguite nella sessione serale da lungo maschile e peso femminile. Merita rimanere svegli nel mentre per seguire il debutto di una delle Siamo soltanto al day 2 dei Mondiali di atletica leggera di Eugene , ma è già una delle giornate più attese della rassegna iridata, dal sapore speciale soprattutto per i padroni di casa e per noi italiani. È il momento della gara regina, di scoprire chi è l’uomo più veloce del mondo:riuscirà a difendere questo onore e conquistare l’ambiziosissima tripla corona nei 100 metri, nonostante un percorso di avvicinamento flagellato dagli infortuni ? Arriverà comunque una medaglia contro i favoriti statunitensi a quasi un anno dal leggendario oro olimpico? L’attesa sarà lunga e in Italia bisognerà aspettare fino a notte fonda, quasi l'alba, ma per fortuna ilprevede molti altri appuntamenti interessanti e diversi azzurri impegnati oltre al tanto atteso bicampione olimpico di Tokyo. Ad aprire le danze il salto triplo femminile con la superstar e attuale primatista mondiale Yulimar Rojas, che vedrà impegnata tra le altre Ottavia Cestonaro a caccia di un posto in finale. Subito dopo da non perdere Elena Vallortigara che si presenta da outsider dell’alto. Poi sarà il momento delle prime finali di giornata con il lancio del martello maschile e 10.000 metri donne, seguite nella sessione serale da lungo maschile e peso femminile. Merita rimanere svegli nel mentre per seguire il debutto di una delle promesse azzurre più interessanti della velocità, Zaynab Dosso, a caccia del nuovo primato italiano nei 100 femminili.

LA GARA DEL GIORNO

Ore 4.50, finale 100 metri (maschile)

Nelle batterie della notte precedente Jacobs ha eguagliato il primato stagionale (10"04) centrando una qualificazione sicura per affrontare nella migliore delle condizioni possibili questa giornata, che in Italia sarà nottata. L'oro di Tokyo però dovrà scendere sotto al muro dei 10 secondi per la prima volta nel 2022 se vuole ambire alla sua prima finale mondiale in carriera all'aperto, nella speranza che lo stato fisico torni ottimale. Concorrenza agguerritissima già dalla semifinale: l'azzurro gareggia nella terza frazione (start alle ore 3.14) contro Oblique Seville che lo ha sconfitto nelle batterie, il neoprimatista juniores Letsile Tebogo e lo statunitense Marvin Bracy, facendo inoltre attenzione alle possibili sorprese quali il keniano Ferdinand Omanyala e il nigeriano Favour Ashe. Il favorito assoluto tuttavia resta Fred Kerley, che si è presentato agli avversari con un 9"79 da capogiro, tempo mai visto in una batteria, dimostrando di poter valere un posto nella top-5 di tutti i tempi. Anche Trayvon Bromell ha acquisito quotazioni dopo il 9"89 "frenato". Insomma, la medaglia rappresenterebbe già una grande impresa per come si è messa la situazione per Marcell, in quella che potrebbe diventare una delle finali dei 100 metri dal livello più elevato nella storia dell'atletica.

PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA DAY 2: SABATO 16 LUGLIO

19.30 Salto triplo (femminile) – Qualificazioni (Cestonaro)

19.35 3000 siepi (femminile) – Batterie

20.10 Salto in alto (femminile) – Qualificazioni (Vallortigara)

20.25 110 ostacoli (maschile) – Batterie

21.00 Lancio del martello (maschile) – Finale

21.20 10000 metri (femminile) – Finale

22.20 400 ostacoli (maschile) – Batterie (Lambrughi)

02.10 100 metri (femminile) – Batterie (Dosso)

03.00 100 metri (maschile) – Semifinali (Jacobs)

03.20 Salto in lungo (maschile) – Finale

03.25 Getto del peso (femminile) – Finale

03.30 1500 metri (maschile) – Batterie

04.05 1500 metri (femminile) – Semifinali (Sabbatini)

04.50 100 metri (maschile) – Finale (ev. Jacobs)

MONDIALI DI EUGENE IN TV E LIVE STREAMING

I Mondiali di Eugene di Eugene saranno visibili in chiaro, gratuitamente sui canali di Rai Sport e Rai 2 e per gli abbonati Sky Sport dalle 18:00 alle ore 5:00 su Sky Sport Arena (canale 204). Le gare saranno disponibili anche in live streaming gratuito su Rai Play e per gli abbonati su Now Tv e Sky Go, le piattaforme streaming abbinate alla pay per view di Sky.

