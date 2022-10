Questo esplosivo inizio di stagione NBA di Paolo Banchero non sta passando inosservato, anzi. Soprattutto in Italia aumenta il desiderio di vederlo presto con la maglia azzurra della Nazionale, lui che ha preso da tempo il passaporto in virtù delle origini liguri del padre Mario. E il presidente della FIP Gianni Petrucci è pronto a volare in prima persona negli Stati Uniti per parlare direttamente col fenomeno degli Orlando Magic: "A fine novembre io, il ct Gianmarco Pozzecco e il dg della nazionale Salvatore Trainotti andremo negli Usa per parlare direttamente con lui".

In un'intervista a Repubblica, Gianni Petrucci confida il proprio ottimismo nei confronti del nativo di Seattle che non ha mai nascosto il suo amore per l'Italia, pur non essendoci mai stato, e varie volte ha posato sia con la maglia azzurra, sia con in mano il tricolore. "Gli ultimi contatti sono stati positivi, ma risalgono a quattro-cinque mesi fa, con suo padre. Parleremo con Paolo e con il club, ma restiamo fiduciosi. Dal punto di vista burocratico, la situazione di Banchero è sistemata, ha il passaporto italiano ed è tranquillamente convocabile. Le sue parole d’amore per l’Italia fanno piacere e ben sperare", le parole del presidente della Federazione.

Come detto l'inizio di carriera NBA di Paolo Banchero, prima scelta assoluta dell'ultimo Draft, è sensazionale, ha piazzato tutte e cinque le partite oltre i 20 punti, è arrivato a 29 la scorsa notte contro i Cleveland Cavaliers e sta tenendo una media punti addirittura superiore a quella che ebbe Michael Jordan, 24 contro 23.2 di media. I tifosi italiani sognano e pensano già al Mondiale del 2023 in Asia, il primo torneo internazionale dove potrebbe esserci anche Paolo con la maglia azzurra.

