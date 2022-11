Gianmarco Pozzecco commenta così finestra di febbraio, nonostante le gare ininfluenti per la classifica contro Ucraina e Spagna. Coachcommenta così la vittoria in volata dell'Italia sulla Georgia a Tbilisi , decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2023: il tecnico azzurro dispensa grandi lodi ai giocatori, sottolinea la bontà dell'esecuzione del piano-partita e rassicura sulla serietà con cui la Nazionale affronterà anche nella, nonostante le gare ininfluenti per la classifica contro Ucraina e Spagna.

"Amo i miei giocatori. Li amo tantissimo. Oggi siamo riusciti ad andare i nostri limiti. Come contro la Spagna e come agli Europei. La cosa più bella per uno spettatore è guardare un giocatore che esprime emozioni. Siamo andati anche a -5, ma i miei ragazzi hanno continuato a lottare. E si sono meritati la vittoria. Devo anche ringraziare lo staff, perché ha preparato una difesa meravigliosa contro Shengelia, uno dei giocatori più forti in Europa. Ora siamo quasi degli eroi per essere riusciti a conquistare la qualificazione ai Mondiali. Questa vittoria è per il nostro presidente, Gianni Petrucci. Abbiamo avuto una discussione la scorsa settimana, ma si merita questo successo".

Gianmarco Pozzecco Credit Foto Eurosport

Un piano partita rispettato alla perfezione

"La Georgia è una squadra buona, ben allenata da coach Zouros. Eravamo preoccupati, ma abbiamo giocato la partita che volevamo. Abbiamo controllato il ritmo, i rimbalzi e i loro lunghi anche più di quello che pensavo. Abbiamo fatto un bel lavoro sotto canestro, abbiamo corso tanto, tirato bene. Pensavo che la partita fosse finita quando siamo andati a -5, ma i miei ragazzi hanno dimostrato tutto il loro carattere e si sono meritati di vincere. Forse la Georgia era un po' più stanca di noi, perché aveva rotazioni più corte delle nostre"

Squadra completa anche nella finestra di febbraio

"La tripla finale di Ricci era una mia scelta? No, sono stato fortunato (ride, ndr). Ho scelto di giocare con due ali grandi nel finale, Ricci e Severini, per poter cambiare sui blocchi in difesa. Ma anche loro cambiavano su tutto, e pensavo che potessero commettere qualche errore. E così è stato. Ma anche Severini è stato decisivo con quella tripla dall'angolo nel finale. I ragazzi hanno segnato tiri importanti, si sono meritati di vincere. Se penso di far riposare qualche giocatore nella prossima finestra? No, amo il basket, e non mancherò mai di rispetto al basket. Giocheremo seriamente contro l'Ucraina, anche perché è il modo migliore per portare rispetto all'Ucraina stessa".

Gianmarco Pozzecco, Italia, Europei 2022 Credit Foto Getty Images

Michele Vitali: "Siamo un gran gruppo, uniti fino alla fine"

Questo il commento di Michele Vitali, protagonista con 11 punti e 3/4 dall'arco. "Sono felicissimo per questa vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo commesso tanti errori, ma siamo un gran gruppo, siamo rimasti uniti e alla fine avete visto quanto siamo affiatati. Abbiamo giocato in uno splendido ambiente qui a Tbilisi, un'arena piena, tanti tifosi appassionati. Pressione? No, è bellissimo per noi giocare in questa situazione".

Toko Shengelia: "Sconfitta dolorosa, ci qualificheremo a febbraio"

Questo il commento di Toko Shengelia, stella della nazionale georgiana e della Virtus Segafredo Bologna. "È difficile parlare dopo una sconfitta dolorosa come questa. Non siamo riusciti a organizzare la difesa che abbiamo voluto, soprattutto sul tiro dall'arco dell'Italia. Abbiamo commesso tante palle perse, io compreso. Ora cercheremo di qualificarci nella prossima finestra di febbraio, abbiamo ancora il destino delle nostre mani. L'Italia oggi mi ha marcato duro? È normale. Succede sempre così a livello internazionale. Purtroppo non abbiamo potuto allenarci abbastanza con la Georgia per gestire queste situazioni e capire come muovere il pallone. Ma, ripeto, mi prendo la responsabilità per le tante palle perse".

