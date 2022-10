Per un giorno il campo centrale Philippe-Chatrier di Parigi si trasforma in arena da pallacanestro e sul parquet disposto sopra la terra rossa delva in scena la sfida di campionato francese fra. Di fronte a circa 10.000 spettatori sono i monegaschi a vincere in volatae il protagonista è l'ex milaneseche firma una prestazione da 19 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, da vero e proprio trascinatore. Per la stella vista anche in NBA coi Brooklyn Nets un autentico show, tipo quelli che di solito fa, 9 volte trionfatore nel secondo torneodella stagione tennistica.