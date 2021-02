Da giovedì 11 a domenica 14 febbraio, il Mediolanum Forum di Assago (Milano) farà da cornice alle Frecciarossa Final Eight 2021 di Coppa Italia. Sarà la 45esima edizione della coppa nazionale, indetta nell'ormai lontano 1968, e si disputerà con una formula a eliminazione diretta tra le otto squadre partecipanti: le sette partite totali (quarti di finale, semifinali e finale) saranno trasmesse LIVE in TV su Eurosport 1 (canale 210 di SKY) e in LIVE-Streaming su Eurosport Player, dove saranno visibili anche on-demand per chi non avesse la possibilità di assistere in diretta.