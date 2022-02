coach Ettore Messina. E la sua idea è continuare a farlo ancora a lungo. In una ricca intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia, il centro dell'AX Armani Exchange Milano ha parlato dei suoi obiettivi a breve e lungo termine. Dal desiderio bruciante di difendere chiudere la carriera in maglia Olimpia e in Italia. Gli allarmi vibrati qualche settimana fa per un suo possibile addio al basket giocato sembrano essere totalmente sconfessati. Kyle Hines è approdato a Milano per lavorare con. E la sua idea è continuare a farlo ancora a lungo. In una ricca intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport alla vigilia delle Final Eight di Coppa Italia, il centro dell'AX Armani Exchange Milano ha parlato dei suoi obiettivi a breve e lungo termine. Dal desiderio bruciante di difendere il trofeo conquistato nella scorsa stagione a quello di continuare a giocare per coach Messina e. Gli allarmi vibrati qualche settimana fa per un suo possibile addio al basket giocato sembrano essere totalmente sconfessati.

"Spero di giocare ancora a lungo. Fisicamente mi sento molto bene, il corpo e la testa rispondono a tutte le sollecitazioni. Ma ogni anno che passa dovrò guardarmi dentro per capire se sono ancora competitivo. Ho il contratto in scadenza ma credo che presto parleremo con il club per il rinnovo. Vorrei andare avanti con Messina. Sono venuto a Milano perché c'è lui in panchina. E poi l'Olimpia per me è il cerchio perfetto che si chiude. Ho iniziato la mia carriera professionale in Italia e spero di chiuderla in Italia".

Ad

Coach Ettore Messina premia Kyle Hines per essere diventato il miglior rimbalzista offensivo nella storia dell'Eurolega moderna Credit Foto Getty Images

Coppa Italia Obiettivi e stato di forma: come arrivano le squadre alle Final Eight? 3 ORE FA

Tornare a vincere a un anno di distanza

Banco di Sardegna Sassari nei quarti di finale (tutte le partite sono trasmesse LIVE su Eurosport 2 e in Virtus Bologna, la squadra che ha battuto Milano nelle ultime due finali per lo Scudetto e per L'Olimpia aprirà il torneo di Pesaro mercoledì 16 febbraio, sfidando ilnei quarti di finale (tutte le partite sono trasmesse LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Discovery+ ). La prima avversaria, cresciuta moltissimo con gli arrivi di coach Piero Bucchi in panchina e Gerald Robinson in cabina di regia, è già molto ostica. La vera sfida, però, si gioca con la, la squadra che ha battuto Milano nelle ultime due finali per lo Scudetto e per la Supercoppa di settembre . Tornare a mettere in bacheca un titolo bissando il trionfo dello scorso anno diventa così vitale per l'Armani.

"Questa Coppa fa parte della storia del basket italiano e va rispettata. Per me e per Milano è un'opportunità per tornare a vincere un titolo. È un obiettivo stagionale che vogliamo centrare. Per me non esiste una gerarchia di trofei. Tutti i titoli sono uguali, ogni partita è la più importante della carriera. Quando scendo in campo non c'è un ranking, ma c'è una partita da vincere. Siamo i campioni in carica della Coppa Italia e vogliamo difendere il nostro trofeo. Bologna è la nostra rivale più forte, ma in un torneo di tre partite secche può succedere di tutto. Già in quella iniziale, contro Sassari, dovremo essere pronti a evitare sorprese".

Da Poeta a Moss e Datome: i record delle Final Eight

Coppa Italia Le Final Eight su Eurosport 2 e Discovery+: calendario e programmazione UN GIORNO FA