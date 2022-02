A cura di Daniele Fantini e Davide Fumagalli. Le Final Eight di Coppa Italia hanno sempre fatto mondo a sé. L'imprevedibilità della gara secca, l'adrenalina di un calendario serrato che non permette la minima distrazione, la possibilità concreta di costruire qualcosa di storico anche per le squadre di seconda fascia. In Coppa Italia non conta il blasone. Conta il modo in cui ci si arriva, la mentalità con cui si accoglie la sfida. Squadra per squadra, abbiamo stilato un piccolo vademecum sugli obiettivi, le ambizioni e lo stato di forma al momento.

#1 - A|X Armani Exchange Milano

Ad

mettere il trofeo in bacheca dopo riposo assoluto dei grandi veterani in campionato e utilizzo pesante delle seconde linee. Motivo duplice: avere il core fresco (per quanto sia possibile considerando gli impegni di Eurolega) e il gruppo-italiani in fiducia. Se sulla qualità degli stranieri Milano non ha rivali (anche senza gli infortunati Shavon Shields e Dinos Mitoglou), la rappresentanza azzurra è stata, storicamente, quella che ha sofferto maggiormente la pressione delle grandi occasioni. Averla responsabilizzata in questi ultimi giorni è un plus non indifferente. Parte da campione in carica e testa di serie #1. L'obiettivo è chiaro:dopo lo Scudetto e la Supercoppa persi contro la Virtus Bologna. E anche la gestione di coach Ettore Messina è andata chiaramente in questa direzione nelle ultime due settimane, conin campionato e. Motivo duplice: avere ilfresco (per quanto sia possibile considerando gli impegni di Eurolega) e. Se sulla qualità degli stranieri Milano non ha rivali (anche senza gli infortunati Shavon Shields e Dinos Mitoglou), la rappresentanza azzurra è stata, storicamente, quella chedelle grandi occasioni. Averlain questi ultimi giorni è un plus non indifferente.

Coppa Italia Le Final Eight su Eurosport 2 e Discovery+: calendario e programmazione 20 ORE FA

Nicolò Melli realizza la "menegata" del 20° turno di LBA

#8 - Banco di Sardegna Sassari

con il vento in poppa, risorgendo da un periodo terrificante che l'aveva schiacciata al margine della zona retrocessione. Gerald Robinson al posto del claudicante Anthony Clemmons, hanno cambiato volto alla Dinamo, riscoprendone orgoglio e carattere prima che lati tecnico-tattici. Nonostante la posizione da #8 del tabellone, Sassari si presentava come pericolosissima mina vagante, con possibilità di sgambettare anche Milano, ma gli ultimi sviluppi, segnati dal Ha strappato il pass per Pesaro, risorgendo da un periodo terrificante che l'aveva schiacciata al margine della zona retrocessione. La cura di coach Piero Bucchi , unita al cambio di cervello in regia con l'inserimento dial posto del claudicante Anthony Clemmons, hanno cambiato volto alla Dinamo, riscoprendoneprima che lati tecnico-tattici. Nonostante la posizione da #8 del tabellone, Sassari si presentava come, con possibilità di sgambettare anche Milano, ma gli ultimi sviluppi, segnati dal focolaio di coronavirus che ha costretto la squadra a una lunga quarantena, gettano ombre pesanti. Dopo due gare di campionato rinviate, la Dinamo torna in campo direttamente per i quarti di Coppa Italia: ma quale volto avrà?

#4 - Dolomiti Energia Trentino

La Final Eight come mezzo per riprendere fiducia dopo un periodo molto complicato. Toto Forray, capitano di mille avventure, guarda così alla kermesse di Pesaro. Trento si è qualificata come testa di serie #4 ma, in realtà, a Pesaro si presenta come la squadra meno in forma del lotto, scivolata all'ottavo posto in classifica con una brutta serie di 6 sconfitte nelle ultime sette gare. Complici infortuni, problemi di covid e stanchezza derivante dal doppio impegno in Eurocup, la squadra ha perso brillantezza e amalgama rispetto a quel gruppo solido e sorprendente visto a inizio stagione. Al primo turno, per ironia della sorte, l'Aquila troverà Brescia, la squadra più in gas del momento. Piegarla sarà molto complicato. Ma una gara secca è sempre aperta a tutto...

#5 - Germani Brescia

trasformazione è totale. Coach Alessandro Magro ha plasmato il gruppo che aveva studiato a inizio anno, creando una squadra eclettica, fantasiosa, divertente e tremendamente efficace nella metacampo offensiva. Amedeo Della Valle, rinato al centro di questo nuovo progetto, sta giocando una stagione da MVP. E, al suo fianco, Naz Mitrou-Long si sta confermando come complemento perfetto per una combo irresistibile. Gli obiettivi, a questo punto, sono ambiziosi. E non sono in pochi a prevedere Brescia ben oltre il primo turno. Otto vittorie consecutive , terzo posto in classifica alle spalle delle due big, e una coppia di esterni che sta giocando il miglior basket della Serie A da due mesi a questa parte. Se ripensiamo alle prime settimane della stagione, quando Brescia agonizzava nei bassifondi della classifica, la. Coach Alessandro Magro ha plasmato il gruppo che aveva studiato a inizio anno, creandoe tremendamentenella metacampo offensiva., rinato al centro di questo nuovo progetto, sta giocando una stagione da. E, al suo fianco,si sta confermando come complemento perfetto per una combo irresistibile. Gli obiettivi, a questo punto, sono ambiziosi. E non sono in pochi a prevedere Brescia ben oltre il primo turno.

Della Valle-Mitrou Long: Brescia vola con una coppia super esplosiva

#2 - Virtus Segafredo Bologna

Segafredo Virtus Bologna arriva all'appuntamento di Pesaro con l'obiettivo di centrare il tris e conquistare un trofeo che manca dalla bacheca bianconera dalla doppietta 2001-2002. La squadra di Sergio Scariolo si presenta alla Final Eight da seconda della classe, protagonista di un ruolino di marcia comunque importante con 15 vittorie e 3 sconfitte al netto dei tantissimi infortuni che hanno colpito il roster: alla Vitrifrigo Arena la Virtus dovrebbe però essere al completo, coi rientri di Milos Teodosic e Kevin Hervey. In tal caso per la Segafredo un risultato diverso dall'approdo in finale sarebbe un mezzo fallimento: talento ed esperienza non mancano, Belinelli, Weems e soci potrebbe interrompere un digiuno in Coppa Italia che manca da 20 anni. Campioni d'Italia in carica e vincitori della Supercoppa lo scorso settembre , laarriva all'appuntamento di Pesaro con l'obiettivo di centrare il tris e conquistare un trofeo che manca dalla bacheca bianconera dalla doppietta 2001-2002. La squadra disi presenta allada seconda della classe, protagonista di un ruolino di marcia comunque importante con 15 vittorie e 3 sconfitte al netto dei tantissimi infortuni che hanno colpito il roster: alla Vitrifrigo Arena la Virtus dovrebbe però essere al completo, coi rientri di. In tal caso per laun risultato diverso dall'approdo in finale sarebbe un mezzo fallimento: talento ed esperienza non mancano,e soci potrebbe interrompere un digiuno inche manca da 20 anni.

#7 - Happy Casa Brindisi

Happy Casa Brindisi arriva stavolta all'appuntamento con la Final Eight a fari decisamente più spenti dopo una prima parte di stagione molto altalenante e con qualche cambio nel roster. Al timone c'è sempre Frank Vitucci, in campo la variazione più grossa è stata l'addio a Josh Perkins, playmaker americano arrivato in estate, e l'innesto di Alessandro Gentile, molto motivato dopo l'addio amaro a Varese. Brindisi aveva vinto 6 delle prime 7 gare in campionato, da quel momento ha perso 8 delle successive 12, e a tratti ha dato l'impressione di aver perso quella magia che la contraddistingueva in passato. La Final Eight, e il quarto di finale con la Virtus, potrebbero essere la scintilla che rilancia le ambizioni della Happy Casa. Dopo le finali perse nel 2019 e nel 2020, proprio a Pesaro contro Venezia, laarriva stavolta all'appuntamento con laa fari decisamente più spenti dopo una prima parte di stagione molto altalenante e con qualche cambio nel roster. Al timone c'è sempre, in campo la variazione più grossa è stata l'addio a, playmaker americano arrivato in estate, e l'innesto diaveva vinto 6 delle prime 7 gare in campionato, da quel momento ha perso 8 delle successive 12, e a tratti ha dato l'impressione di aver perso quella magia che la contraddistingueva in passato. La Final Eight, e il quarto di finale con la, potrebbero essere la scintilla che rilancia le ambizioni della

Da Poeta a Moss e Datome: i record delle Final Eight

#3 - Allianz Pall. Trieste

Allianz Trieste di Franco Ciani che arriva a Pesaro con la testa di serie numero 3. I giuliani hanno l'obiettivo di superare il turno per migliorare quanto fatto nel 2021 a Milano, e confidano sul talento di Adrian Banks, lui che detiene il record di punti in gara singola in Coppa Italia, 37, segnati proprio a Pesaro nel 2020. L'Allianz arriva con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, Ciani ha a disposizione un roster completo in ogni reparto, soprattutti fra i lunghi con Delia, Konate e Grazulis, che può puntare almeno alla semifinale. Occhio però a non sottovalutare Tortona: sarà il quarto confronto stagionale dopo i due in Supercoppa, vinti dalla Bertram, e quello in campionato, dominato da Trieste per 88-57. Una delle sorprese del girone d'andata è l'diche arriva acon la testa di serie numero 3. I giuliani hanno l'obiettivo di superare il turno per migliorare quanto fatto nel 2021 a Milano, e confidano sul talento di, lui che detiene il record di punti in gara singola in Coppa Italia, 37, segnati proprio a Pesaro nel. L'Allianz arriva con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, di sicuro sta patendo l'improvviso addio del Lobito Fernandez , però coachha a disposizione un roster completo in ogni reparto, soprattutti fra i lunghi con, che può puntare almeno alla semifinale. Occhio però a non sottovalutare: sarà il quarto confronto stagionale dopo i due in, vinti dalla, e quello in campionato, dominato daper

#6 - Bertram Derthona Tortona

Final Eight di Supercoppa, pass staccato per la Final Eight di Coppa Italia di Pesaro. Non poteva andare meglio questo girone d'andata per la Bertram Yachts Tortona, la matricola terribile di questo campionato con l'ambizione di inserirsi fra le grandi e piazzare qualche scherzetto. I Leoni di coach Ramondino, con 10 vinte e 9 perse Filloy, Cain e Wright, debuttanti col coltello tra i denti, come Mascolo e Tavernelli, e americani in cerca di una vetrina, come Daum e Macura, e hanno fatto girare la testa a molti avversari col loro gioco spumeggiante. Sulla carta il confronto con Trieste è apertissimo, forse quello più equilibrato, tra due squadre che ormai sanno tutto della rivale. Prima volta storica in Serie A, approdo alla, pass staccato per ladi. Non poteva andare meglio questo girone d'andata per la, la matricola terribile di questo campionato con l'ambizione di inserirsi fra le grandi e piazzare qualche scherzetto. I Leoni di coach, con 10 vinte e 9 perse e il successo nell'ultimo turno con Trento , hanno un mix intrigante di vecchi volponi come, debuttanti col coltello tra i denti, come, e americani in cerca di una vetrina, come, e hanno fatto girare la testa a molti avversari col loro gioco spumeggiante. Sulla carta il confronto conè apertissimo, forse quello più equilibrato, tra due squadre che ormai sanno tutto della rivale.

40 punti segnati in un quarto: l'exploit storico della Bertram Tortona

Coppa Italia Presentate le Final Eight, Gandini: "Spettacolo di agonismo ed emozioni" 20 ORE FA