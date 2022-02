Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi 93-81

Segafredo Virtus Bologna supera lo scoglio dei quarti di finale, batte 93-81 la Happy Casa Brindisi e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia a Pesaro dove sabato sera alle 21 Scariolo. Un match tenuto praticamente sempre in mano dalla Virtus che però ha dovuto attendere fino al quarto periodo per spezzare la resistenza della Happy Casa: brilla Marco Belinelli, top scorer con 23 punti, a 17 ci sono Jaiteh e Weems, MVP anche perchè come al solito mette i canestri che chiudono il match; ritorno positivo dopo gli infortuni sia per Hervey, 12 punti, sia per Teodosic, 8 con 6 assist e 2 su 4 dall'arco. La Happy Casa, dopo le finali perse nel 2019 e 2020, e la semifinale dello scorso, si ferma ai quarti stavolta: non bastano i 19 punti di Clark, poi uscito per infortunio, i 13 di Visconti e gli 11 di Chappell; "steccano" Gentile e Perkins, 3 e 8 punti rispettivamente, ancora una volta pesano gli errori ai liberi, 12 su 24. Dopo due stop consecutivi, lasupera lo scoglio dei quarti di finale, battelae stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia a Pesaro dove sabato sera alle 21 sfiderà la "matricola" Bertram Yachts Tortona , sfida già vista anche a settembre nei quarti di Supercoppa, vinta dalla formazione di. Un match tenuto praticamente sempre in mano dallache però ha dovuto attendere fino al quarto periodo per spezzare la resistenza della: brilla, top scorer con 23 punti, a 17 ci sono, MVP anche perchè come al solito mette i canestri che chiudono il match; ritorno positivo dopo gli infortuni sia per, 12 punti, sia per, 8 con 6 assist e 2 su 4 dall'arco. La, dopo le finali perse nel 2019 e 2020, e la semifinale dello scorso, si ferma ai quarti stavolta: non bastano i 19 punti di, poi uscito per infortunio, i 13 die gli 11 di; "steccano", 3 e 8 punti rispettivamente, ancora una volta pesano gli errori ai liberi, 12 su 24.

Classico gioco da 4 punti di Marco Belinelli: tripla con fallo

L'ultimo quarto di finale si accendo con l'ingresso di Milos Teodosic che piazza due assist "magici" per altrettante schiacciate di Jaiteh, poi Hervey fa +8 e alla prima pausa è 26-20Virtus Bologna, con Brindisi tenuta in piedi da due bombe in fila di Visconti. Nel secondo quarto è una battaglia, Clark e Chappell rispondono colpo su colpo, fanno 33-33, risalgono a -4 dopo aver toccato il -8, ma all'intervallo il tabellone dice 51-42 per la Segafredo, con un 5-0 conclusivo con una bomba di Belinelli e un jumper di Mannion.

Milos Teodosic sforna un no-look spettacolare per la schiacciata di Jaiteh

Dopo la pausa negli spogliatoi la squadra di Scariolo allunga fino a +13 con un gioco da 4 punti dello specialista Belinelli (58-45), la Virtus arriva fino a +16 con una bomba di Alibegovic, ma Brindisi non ci sta e con un paio di guizzi di Clark e Chappell, si riporta a -9. Al 30' è 70-60 con la tripla, la seconda del match di Teodosic. A quel punto la partita è in mano alla Segafredo, Hervey e Jaiteh fanno di nuovo +15 (80-65), la Happy Casa risale a -7 coi soliti Adrian, Visconti e Clark, ma lì prende in mano la situazione Weems: personale 6-2 per il +11, poi bomba di Belinelli del 91-77 che fa calare il sipario sul match e manda Bologna in semifinale.

Tripla e penetrazione con fallo: il 5-0 di Kyle Weems che chiude la partita

Virtus Bologna : Tessitori, Belinelli 23, Pajola 2, Alibegovic 6, Weems 17, Mannion 3, Hervey 12, Ruzzier ne, Jaiteh 17, Sampson 3, Teodosic 8, Cordinier. All. Scariolo.

: Tessitori, Belinelli 23, Pajola 2, Alibegovic 6, Weems 17, Mannion 3, Hervey 12, Ruzzier ne, Jaiteh 17, Sampson 3, Teodosic 8, Cordinier. All. Scariolo. Brindisi: Adrian 8, Zanelli 6, Visconti 13, Gaspardo 9, Perkins 8, Gentile 3, Redivo, De Zeeuw 4, Clark 19, Guido ne, Chappell 11, Udom. All. Vitucci.

