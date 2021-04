Segafredo Virtus Bologna - UNICS Kazan 100-107

Di Davide Fumagalli. Pesante, pesantissima sconfitta per la Segafredo Virtus Bologna che crolla fra le mura amiche della Segafredo Arena in gara 3 delle semifinali contro l'Unics Kazan col punteggio di 107-100 e in un sol colpo vede sfumare la finale di Eurocup contro l'AS Monaco e soprattutto il pass per l'Eurolega 2021-22 da cui manca da 14 anni. Una delusione cocente per il popolo della "Basket City" bianconera e anche per il basket italiano che aveva assaporato l'idea di tornare ad avere due squadre nel torneo principale a livello europeo per la prima volta dal 2015-16. E invece il sogno della Segafredo va in frantumi di fronte ad Unics Kazan che nel secondo tempo ha cambiato marcia e non si è più voltato indietro. La Virtus paga le 14 palle perse e gli errori ai liberi, 32 su 41, oltre ad una percentuale dall'arco non scintillante, 12 su 31: non bastano i 25 punti con 9 assist di Teodosic e i 24 di Belinelli, in doppia cifra anche Hunter, 13, e Adams, 10. Il vero problema della serata di Bologna è stata però la metà campo difensiva visto che non sono mai riusciti a contenere l'attacco debordante di Kazan che chiude col 57% da due, 14 su 29 da tre e 23 su 25 ai liberi: maestoso Jamar Smith con 24 punti, eccellente l'ex brindisino John Brown con 20, ma probabilmente la differenza vera la fanno Nate Wolters, un cecchino da 17 punti, e l'ex di turno Okaro White, 22 punti. I russi tornano dunque in Eurolega, non prima di aver giocato la finale di Eurocup contro l'AS Monaco, mentre alla Virtus Bologna resta l'amarezza di aver perso due gare di fila dopo averne vinte 19 consecutivamente in questa stagione europea.

Virtus Bologna : Abass 2, Pajola, Alibegovic 6, Markovic 3, Ricci 8, Adams 10, Belinelli 24, Hunter 13, Weems 8, Nikolic ne, Teodosic 25, Gamble 1. All. Djordjevic.

: Abass 2, Pajola, Alibegovic 6, Markovic 3, Ricci 8, Adams 10, Belinelli 24, Hunter 13, Weems 8, Nikolic ne, Teodosic 25, Gamble 1. All. Djordjevic. Kazan: Brown 20, Antipov ne, Canaan 9, Zhbanov, Wolters 17, White 22, Klimenko ne, Uzinskii, Smith 24, Morgan 1, Holland 14, Theodore. All. Priftis.

