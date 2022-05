Virtus Segafredo Bologna e la parte bianconera di Basket City attendeva da diversi anni, soprattutto da 12 mesi dopo la delusizione nella semifinale contro l'Unics Kazan. Ora la squadra allenata da Sergio Scariolo può gioire per la conquista di Una notte da sogno che lae la parte bianconera diattendeva da diversi anni, soprattutto da 12 mesi dopo la delusizione nella semifinale contro l'. Ora la squadra allenata dapuò gioire per la conquista di quella dannata Eurocup e di quel posto in Eurolega 2022-23

Le dichiarazioni del tecnico virtussino: "Bello avere vinto un trofeo in casa, non mi sembra di averlo mai fatto. Questa atmosfera, questo ambiente, aggiunge qualcosa in più. Questa coppa è stata un percorso realmente difficile in una grande competizione con grandi squadre e grande livello di pallacanestro. Siamo rimasti concentrati quando dovevamo. Abbiamo superato molte situazioni di infortuni nella prima parte della stagione, abbiamo faticato a trovare la nostra chimica e la coesione. E quando siamo tornati sotto, abbiamo aggiunto due grandi giocatori che ci hanno permesso di giocare gli ultimi due mesi alla grande. Ci siamo meritati questo trofeo".

Ovviamente felice anche l'ad Luca Baraldi: "La serata che sognavamo da 5 anni, questa sera si è raggiunto un grande traguardo ma anche un punto di partenza. Abbiamo mantenuto una promessa a cui forse pochi credevano quando nel 2017 prendemmo il 40% della Virtus, il nostro presidente parlò di Eurolega in 5 anni, siamo stati meglio di uno yogurt. Bravi loro, forti e atletici oltre che con grandi capacità tecniche: hanno vinto secondo e terzo quarto, massimo rispetto, ma contro questa Virtus non è facile vincere. Oggi c’era l’atmosfera giusta, è il basket nella città di sponda Virtus. Grande emozione ed impegno da parte nostra per continuare: noi facciamo fatica a giocare se non vinciamo. Stiamo battendo tutti i record, da 20 anni non arrivavamo primi in regular season, record di incassi, stiamo sfondando tutti i record e il merito è di chiunque lavori per noi. Ringrazio la nostra tv, la stampa che ci segue in modo critico e costruttivo: è una stampa professionale, educata e che ti stimola a crescere ogni giorno".

