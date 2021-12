Dolomiti Energia Trento - Hambourg Towers 90-99

La campagna europea della Dolomiti Energia Trentino è sempre più complessa e arriva un'altra sconfitta casalinga per 99-90 contro Hambourg Towers nel Round 8 del girone A di Eurocup. Un ko contro una diretta concorrente per entrare ai playoff, ora sempre più lontani perchè a due successi di distanza. La formazione di Lele Molin, che sta volando in campionato ed è terza, perde la terza gara di fila in coppa, la settima in otto partite: non bastano cinque giocatori in doppia cifra, Flaccadori con 19 punti, 6 assist ma anche 5 perse, 16 con 4 triple di Reynolds, e 13 con 8 rimbalzi di Williams. I tedeschi di Pedro Calles sbancano la BLM Group Arena con un quarto periodo da 33 punti e si godono i 27 punti con 5 triple di Caleb Homesley, senza dimenticare i 20 di Jaylon Brown e i 15 con 11 rimbalzi di Maik Kotsar.

L'Eurocup riprenderà nella seconda settimana di gennaio, dopo la pausa per le festività: la Dolomiti Energia Trentino chiuderà il girone d'andata col Round 9, la trasferta difficilissima a Belgrado contro il Partizan di Zeljko Obradovic.

Trento : Bradford 7, Williams 13, Reynolds 16, Conti, Forray 11, Flaccadori 19, Saunders 11, Mezzanotte 4, Ladurner, Caroline 9. All. Molin.

: Bradford 7, Williams 13, Reynolds 16, Conti, Forray 11, Flaccadori 19, Saunders 11, Mezzanotte 4, Ladurner, Caroline 9. All. Molin. Amburgo: J. Brown 20, Z. Brown 1, Di Leo 2, Homesley 27, Rich ne, Meisner, Christen 2, McCallum 14, Kotsar 15, Hinrichs 2, Edigin 4, Hollatz 12. All. Calles.

Cam Reynolds con la tabellata da lontanissimo

