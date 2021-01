Di Davide Fumagalli . Partita favolosa a Mosca dove il Fenerbahce Beko vince con merito 89-83 contro il CSKA nel big match del Round 21. La formazione di Igor Kokoskov si conferma in un momento eccezionale, centra il sesto successo di fila, si porta a 11-10 di record e mette nel mirino i playoff: inoltre ritrova la vittoria sul campo del CSKA che mancava dal novembre 2017 , oltre tre anni. La prova dei turchi è magistrale, con 22 assist e "solo" 8 palle perse, soprattutto tirano col 60% da due, 9 su 18 da tre e 14 su 16 ai liberi: ottimi Eddie e Pierre , 17 e 10 punti, decisivi sono però i due "califfi" Jan Vesely , 24 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate, e Nando De Colo , 22 con 9 assist, 6 su 6 da due e 4 su 4 dalla lunetta. Momento di flessione invece per il CSKA che, privo di Clayburn , perde la seconda gara di fila in casa e incappa nel terzo ko nelle ultime quattro giocate: la formazione di Itoudis , che resta comunque in vetta con 15-6 di record, ha 18 punti da Shengelia e 12 da Hackett , Strelnieks e Milutinov , mentre James si ferma a 11 punti con un disastroso 4 su 15 al tiro.

Il big match di Mosca vede il CSKA partire forte, la squadra di Itoudis tocca il +10 sul 16-6 grazie ad uno scatenato Shengelia , ma il Fenerbahce è in fiducia, viene da cinque vittorie di fila e resta comunque in corsa. Le triple di Eddie tengono a galla i turchi che, dopo aver toccato ancora il -9, risalgono la china, De Colo e Vesely producono due schiacciate in alley-oop, poi è Pierre dall'angolo a infilare sulla sirena la bomba del 38-38 con cui si torna negli spogliatoio.

Nella ripresa il ritmo è serrato, totale equilibrio, un botta e risposta continuo. Il Fenerbahce però mette il naso avanti con un ispirato De Colo, ex di turno, poi è Eddie a firmare il +4 con una bomba in transizione (54-50). Il CSKA replica con James, poi Strelnieks firma il canestro del 66-63 con cui si va all'ultimo stop al 30'. Il quarto periodo è stellare, Strelnieks mette la bomba del +5 (73-68), il Fenerbahce non ci sta, Guduric insacca la bomba del -2, poi l'ex sassarese Pierre fa 76-75 con canestro e fallo. Nel finale Vesely sale in cattedra, schiaccia il +2, poi ruba palla a Shengelia e segna il +4 in tap-in. A chiudere il discorso sono sempre le due stelle del Fenerbahce: Vesely è clamoroso a stoppare un tentativo di tripla forzata da James e sul capovolgimento di fronte De Colo mette la bomba dall'angolo che vale l'87-80 e fa esplodere i tifosi turchi presenti sugli spalti di Mosca. Un successo d'oro per il Fenerbahce che è in gas e torna a far paura.