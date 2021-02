Fenerbahçe Beko – Alba Berlino 89-84

Di Davide Fumagalli. E sono dieci, dieci vittorie in fila del Fenerbahce che batte non senza soffrire 89-84 l'Alba Berlino nel Round 25 ma si conferma la squadra più calda dell'Eurolega. La pausa non ferma la squadra di Igor Kokoskov che deve lottare fino alla fine per avere la meglio della formazione di Aito e salire a 15-10 di record, in piena zona playoff: i turchi, che all'andata erano stati travolti 89-63, questa volta si impongono grazie ad uno straordinario De Colo da 26 punti, 9 su 9 ai liberi, 8 assist e 31 di PIR, ai 12 con 8 rimbalzi di Vesely, e soprattutto ad un devastante Dyshawn Pierre nel quarto periodo dove realizza 11 dei suoi 17 punti finali. Per l'Alba è invece il settimo stop nelle ultime otto uscite (8-17 il record) ma la prestazione è stata comunque positiva, con 19 punti e 5 triple dello specialista Eriksson, 16 di Lammers e 14 punti di Lo e di Simone Fontecchio.

Sikma come Magic Johnson, che assist per Fontecchio!

Il match di Istanbul vede scattare meglio l'Alba Berlino (11-5), poi il Fenerbahce risponde con De Colo, Guduric e O'Quinn, va avanti 24-22 al 10', ma non riesce mai a scappare, anzi, gli ospiti nel secondo periodo toccano di nuovo il +5 sul 39-34 con Lammers. All'intervallo la formazione di Kokoskov conduce 45-42 dopo il break firmato da Vesely, Barthel e da una bomba di Mamhmutoglu, ma non riesce a scavare un solco per allungare. La ripresa viaggia sugli stessi binari, Fontecchio schiaccia su un assist magico di Sikma per il 48-45, poi il Fener replica e arriva a +8 sul 63-55 con un break di 13-2. La sfida va ad elastico, in avvio di ultimo quarto gli ospiti toccano il -2 con Lammers, mentre i turchi scappano di nuovo arrivando a +13 sull'85-72 spinti da De Colo e dalle giocate di un devastante Pierre.

Il sigillo di Dyshawn Pierre, stoppata e assist per Vesely

Sembra finita e invece i berlinesi risorgono, Eriksson e Lo fanno -6, poi Fontecchio mette la bomba del -3, 85-82. Il timeout di Kokoskov ferma l'emorragia e lancia il Fenerbahce perchè alla ripresa chiude il discorso con Brown e altre due giocate di Pierre, prima la stoppata a Lo e poi l'assist per la schiacciata di Vesely. Nel prossimo turno, Round 26, l'Alba Berlino ospiterà il Panathinaikos e proverà a fermare la serie di quattro ko mentre il Fenerbahce avrà in casa il derby con l'Anadolu Efes, la sfida tra le due squadre più in forma assieme all'Olimpia Milano.

Fenerbahce : Brown 4, Perez 2, Guduric 12, Mahmutoglu 3, O'Quinn 8, De Colo 26, Pierre 17, Barthel 5, Vesely 12, Eddie, Duverioglu ne, Ulanovas. All. Kokoskov.

: Brown 4, Perez 2, Guduric 12, Mahmutoglu 3, O'Quinn 8, De Colo 26, Pierre 17, Barthel 5, Vesely 12, Eddie, Duverioglu ne, Ulanovas. All. Kokoskov. Alba: Lo 14, Siva, Delow 2, Eriksson 19, Mattisseck 3, Schneider, Nikic ne, Fontecchio 14, Thiemann 10, Sikma 6, Lammers 16. All. Garcia Reneses.

Lammers è ovunque! Stoppata di qua, canestro di là

