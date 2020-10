Dall'alto dei 9 titoli di Eurolega che lo rendono il coach più vincente della storia, Zeljko Obradovic è stato uno dei principali promotori della modifica al regolamento anti-covid che prevedeva la sconfitta per 20-0 a tavolino per le squadre impossibilitate a scendere in campo perché prive del numero minimo di giocatori (8) a causa dei contagi di coronavirus o perché bloccate da quarantene/restrizioni di viaggi internazionali imposte dalle autorità sanitarie locali. Come noto, i 20-0 decretati nelle ultime due settimane di Eurolega ed Eurocup sono stati cancellati, e tre gare del quinto turno di Eurolega saranno positicipate per le numerose positività al coronavirus che hanno fermato Alba Berlino, LDLC Asvel Villeurbanne e Zenit San Pietroburgo, attesa ad ospitare l'AX Armani Exchange Milano giovedì 22 ottobre.

Obradovic, oggi presidente del Board degli Head-Coach di Eurolega, ha espresso un chiaro punto della situazione con una chiosa che riassume la sua grandissima personalità: "La vittoria più grande non sarà sollevare il trofeo di Eurolega, ma rivedere i palazzetti nuovamente pieni di tifosi".

Zeljko Obradovic Credit Foto Eurosport

Il discorso di Obradovic: "Dobbiamo agire seguendo i principi della salute e del fair-play"

"La salute viene prima di ogni altra cosa e non è negoziabile in questi tempi così difficili - ha dichiarato Obradovic -. Il Covid-19 colpisce tutti gli aspetti della vita, anche il basket e l'Eurolega. Lunedì, il Board degli Head-Coach di Eurolega ha discusso in video-conferenza per quattro ore per analizzare la situazione e proporre suggerimenti orientati al mantenimento del fair-play della competizione. Vogliamo agire per il bene dei giocatori, dei tifosi e dell'Eurolega, cercando di aiutarci a vicenda. Sappiamo che questi tempi difficili di Covid-19 passeranno, e dobbiamo chiedere ai tifosi di essere pazienti, di continuare a sostenere i nostri giocatori e di attenersi ai protocollli di sicurezza nel caso in cui volessero venire a vedere le partite a palazzo".

"Siamo consapevoli del fatto che questa situazione sta creando problemi nel fair play. Ed è per questo che ci interfacciamo costantemente con Eurolega per cercare di migliorare il regolamento in modo flessibile. Questo momento storico presuppone un nuovo e diverso tipo di approccio per soddisfare i criteri di salute e di fair play allo stesso tempo. Siamo felici per la modifica apportata al regolamento lunedì 19 ottobre, e siamo certi che questo è ciò che i tifosi si aspettano da noi. Non ci sediamo al tavolo con proposte concrete, ma possiamo dare suggerimenti e opinioni anche sul protocollo medico. La vittoria più grande non sarà sollevare il trofeo di Eurolega, ma rivedere i palazzetti nuovamente pieni di tifosi".

