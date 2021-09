AX Armani Exchange Milano e CSKA Mosca aprono la nuova stagione 2021-22 di Eurolega nel remake della finalina per il terzo posto dello scorso maggio alle Final Four di Colonia, vinta dall'Olimpia . Sarà ilfra due squadre che hanno segnato la storia del basket europeo sin dai primissimi anni della Coppa dei Campioni: il bilancio è diin favore del CSKA,se consideriamo soltanto l'epoca dell'Eurolega moderna. E sarà anche una notte emozionante per tanti ex:da una parte,dall'altra.